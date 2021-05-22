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Rize'deki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Rize'deki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Rize’nin Ardeşen ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Fırtına Mahallesi’nde gerçekleşti. Çalıştığı fırına gelen Mehmet Dilmaç, belinden çıkardığı tabanca ile iş arkadaşı Mustafa Mercan'a ateş etmeye başladı. Mustafa Mercan'ın yere yığıldığını gören saldırgan Mehmet Dilmaç olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırıya uğrayan Mustafa Mercan olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Mehmet Dilmaç ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki şahsın yıllardır küs oldukları ve konuşmadıkları öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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