Rize'de kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar

İHA

Rize'de kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar

– Rize’de son dönemde balık için denize açılan kıyı balıkçıları çöp dolu ağlarla limana dönüyor. Geçmiş dönemlerde derelerin getirdiği çöplerle şimdi ise deniz dolgusunun çöpleri ile uğraşmak zorunda kalan kıyı balıkçıları duruma tepki gösteriyor.
Kentsel dönüşüm kapsamında Rize merkezde yıkılan yapıların hafriyatlarının demirleri ayrıldıktan sonra denize dökülmesi ile kıyıda çöp sorununun daha da arttığını belirten balıkçılar, bir an evvel Rize Belediyesi’nin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.
Rize Merkez Balıkçı Barınağı'nda balıkçılık yapan İbrahim Fatih Oral, deniz kirliliğinin balıkçılığı olumsuz yönde etkilediği gibi balıkların üremesini de etkilediğini dile getirdi. Oral “Hayatımız bu deniz kenarında geçiyor. Denizden çıkan pislikler ortada. Sağ olsunlar deniz kenarına tahkimat yapmadan döktükleri toprak, çöp karışımı şeyler tekrar denize gidiyor. Ağları çöp doldurmayı bırak bir yıkamaya kalksak çamur akıyor. Deniz tabanında yaşam alanı kalmadı, yosunlar öldü. Ne balık yumurtası olur, ne yosun olur. Yıkılan bütün binaların demirleri alınıyor, betonları buraya dökülüyor. Taş dökseler iyi ama bütün çamuru döküyorlar buraya. Limanın içi berbat. Lağım suları buraya akıyor. Soruyoruz kaçak bağlamışlar diyorlar. Poyraz estiğinde lağım suları limana giriyor. Anormal bir pis koku oluyor burada" dedi.
Limandaki ve kıyıdaki pisliğin görüntülerini çekerek her yere yolladıklarını ama çözüm bulamadıklarını belirten Oral "Rize'nin bütün pisliği denizde. Her türlü rezalet denizin içinde var. Şimdi moda maske ya, tüm maskeler yüzüyor denizin içerisinde. Bu denize daha da girilmez” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi
YEREL HABERLER Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi
Denemeler sonuç verdi, antimikrobiyal içeren `yayla kekiği´ üretimi artırılıyor
YEREL HABERLER Denemeler sonuç verdi, antimikrobiyal içeren `yayla ...
İYİ Partili Türkkan paylaştı, yaşlı kadının para aldığı şahıs oğlu çıktı Türkkan'ın Havva Sevgen'e provokasyon için para verdiğini iddia ettiği şahıs yaşlı kadının öz oğlu çıktı
YEREL HABERLER İYİ Partili Türkkan paylaştı, yaşlı kadının para ...
Rize'deki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize'deki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Beton mikseri bakkal dükkanının üzerine devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri bakkal dükkanının üzerine devrildi: 2 ...
Rize´de protokol bahçeye girdi, çay topladı
YEREL HABERLER Rize´de protokol bahçeye girdi, çay topladı
Rize Barosu Başkanı Peçe: "Rize adına öncelikle Rizeliler’in açıklama yapması gerekir" Baro Başkanı Ümit Peçe: "PKK’nın yaktığı ormanlara ses çıkarmayanların bugün İkizdere’nin yeşiline sahip çıkması samimi değil"
YEREL HABERLER Rize Barosu Başkanı Peçe: "Rize adına öncelikle ...