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Karadeniz´e 'doğa tatili' ilgisi

DHA

Karadeniz´e 'doğa tatili' ilgisi


Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)KARADENİZ Bölgesi, koronavirüs nedeniyle evde kalanların doğa tatilinde tercihi oluyor. Bölgede yayla, dağ ve termal kaplıca tesislerinde rezervasyonlar artmaya başladı. 
Pandemi döneminde evde kalanlar, doğaya yöneliyor. Yaz döneminde doğa tatili tercih edenlerin adresi ise Karadeniz Bölgesi oluyor. Doğasıyla ziyaretçilerinin beğenisini toplayan bölgede tatil planlaması yapanlar, doğa ve kültür turları ile termal tesisleri tercih ediyor. Koronavirüs salgınında evde kalanlar, özlediği doğa tatili için Rize'de yayla, dağ ve termal kaplıca konaklama tesislerinde rezervasyonlarını yaptırıyor.
YEŞİL ÖRTÜ İLGİ ÇEKİYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı´nca örnek yayla modellerinin oluşturulacağı alanlardan biri olan Rize'nin İkizdere Vadisi, yeşil örtüsü, yaylaları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve doğa manzarasıyla dikkat çekiyor. Bulutların üzerindeki yaylalara gelenler, seyrine doyumsuz manzaraların keyfini çıkarıyor. İkizdere ilçesinin Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4 bin 541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su kaynağı da birçok kişinin adresi oluyor.
'DOĞAYA İLGİ ARTTI'
Turizm işletmesi yöneticisi Amaç Ekşi, pandemi sürecinde evlerde kaldıklarını belirterek 17 günlük son uzun kısıtlamanın ardından halkın bunaldığını söyledi. Ekşi, "Doğaya olan ilginin artığını yaz dönemindeki rezervasyonlardan görüyoruz. İnsanlarımız doğaya gelmek istiyor. İkizdere Vadisi'nde çok sayıda şelale ve yürüme parkuru mevcut. Vadiye gelenler doğa yürüyüşü yapıyor, şelaleleri ziyaret ediyor, derede alabalık tutuyorlar, termal havuzlarda vakit geçiriyorlar. Yüzde yüz doğa ile iç içe oluyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Muhammet KAÇAR
2021-05-25 12:47:24

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