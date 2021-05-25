Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor

DHA

Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)Süper Lig´de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor´un, 13 takviye ile kadrosunu güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Süper Lig´de sezonu 48 puanla 13´üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirme noktasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili henüz karar aşamasında bulunan yeşil-mavililerin, dış transferde forvet, sağ ve sol kanat, orta saha ile stoper olmak üzere toplamda 13 oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.
DJILOBODJI, OĞUZ, BARIŞ VE ANIL İÇİN SICAK TEMAS
Çaykur Rizespor´un transfer çalışmaları doğrultusunda Gaziantep FK´dan stoper oyuncusu Papy Djilobodji´nin yanı sıra, Bucaspor'dan Oğuz Aydın, Keçiörengücü´nde Barış Alper Yılmaz ile Afjet Afyonspor'dan Seyfettin Anıl Yaşar gibi genç futbolcularla da temas sağladığı kaydedildi.
REMY AYRILMAK İSTİYOR
Bu arada yeşil-mavililerde sözleşmesi devam eden forvet oyuncusu Loic Remy ile yapılan görüşmede oyuncunun takımdan ayrılma noktasında görüş bildirdiği ifade edildi. Ayrıca sözleşmesi sona eren Samudio ve diğer futbolcular ile ilgili henüz bir karar verilmedi.
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-05-25 15:51:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz´e 'doğa tatili' ilgisi
YEREL HABERLER Karadeniz´e 'doğa tatili' ilgisi
Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
YEREL HABERLER Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Rize'de kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar
YEREL HABERLER Rize'de kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp ...
Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi
YEREL HABERLER Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi
Denemeler sonuç verdi, antimikrobiyal içeren `yayla kekiği´ üretimi artırılıyor
YEREL HABERLER Denemeler sonuç verdi, antimikrobiyal içeren `yayla ...