Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor

İHA

Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor

Yüzlerce amatör futbol kulübünde binlerce amatör futbolcunun merakla beklediği Bölgesel Amatör Lig (BAL) takvimi açıklandı.
Her yıl ülkemizde eylül ayının son haftasında başlayan ancak yaşanan pandemi dolayısıyla 2020 yılı içinde başlatılamayan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni takvim açıklandı ve ligin 9 Haziran 2021 tarihinde başlayacağı duyuruldu.
Yaklaşık 8 aylık bir gecikmenin yaşandığı 20202021 yılı BAL sezonunda binlerce amatör futbolcu yaşanan belirsizlik nedeniyle tepki göstermiş ve seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da duyurarak liglerinin en kısa sürede başlamasını talep etmişlerdi. Yaşanan gelişme sonunda 26 Şubat 2021 tarihinde ligin 17 Nisan itibariyle 266 takımın katılımıyla başlayacağı açıklanırken, ülke genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle lig yine ertelenmişti.
26 Mayıs tarihinde açıklanan yeni takvim ile 20202021 yılı BAL sezonu 32 grupta 108 takımın katılımıyla oynanacak ve ligin sonunda 8 takım 3. Lig'e yükselecek. BAL Ligi'nin başlayacak olması, Çamlıhemşin Belediyespor, İl Özel İdarespor ve Salarhaspor takımlarının aynı grupta mücadele edeceği Rize’de de sevinçle karşılandı.
Hazırlıklarına yaklaşık 8 ay önce başlayan Rize İl Özel İdare Spor Kulübü’nde Teknik Direktör Mikail Üzümcü, “Yedi aydır belirsiz bir süreç vardı. Katılan bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kazasız belasız bir lig nasip etsin” dedi.
Hedeflerinin Rize grubunu şampiyon olarak tamamlamak ve kalan maçları da kazanıp 3. Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen Üzümcü, “Biz bölgenin çocuklarını oynatarak hep beraber bir hedefe ulaşmaya çalışacağız. Aylardır emek veren pırıl pırıl bir ekibimiz var. Biz bu ekiple yola girdik ve bu ekiple devam edeceğiz. Gönül ister ki biz çıkalım ve Rize’mizi güzel bir şekilde temsil etmeye çalışalım. Hak eden, centilmence oynayan, buradan çıkar inşallah. Rize’mize yakışır bir şekilde dışarıda oynayacağımıza eminim. Hak edenin kazandığı bir lig olmasını diliyorum” diye konuştu.
Rize İl Özel İdare Spor Kulübü Sportif Direktörü Süleyman Baş ise ligin başlamasıyla ilgili belirsizliğin nihayet sona erdiğini dile getirerek, “Sıkıştırılmış bir lig oynayacağız. Üç takım var, hak eden kazansın ve şampiyon olsun. Rize’den 3. Lig'e bir takım kazandırmak maksadıyla yola çıktık. Sekiz aydır çalışıyoruz. Çok zor rakipler bekliyor bizi. Statü pek doğal olmadı ama hiç yoktan iyidir” açıklamasını yaptı.
Ligin ilk maçında Rize İl Özel İdarespor takımıyla oynayacak olan ve yaklaşık 6 aydır çalışmalarını sürdüren Salarhaspor’da ise Teknik Direktör Ercan Yazıcı, “Yaklaşık 6 aydır emek veriyoruz. Bu süreçte maddi manevi çok zorluklar yaşadık. Ama en sonunda nihayet bu lig oynanacak. En azından çocuklar için bir fırsat. Rize’deki üç takımımız için de hayırlı olmasını diliyorum. Niyetimiz bir Rize takımımızın 3. Lig'e çıkmasıdır. Bu ligi ben yerel tabirle “Haşlama Lig” olarak isimlendiriyorum. Bu ligi böyle haşlama bir lig olarak bitireceğiz. Ama kötünün iyisi diyelim. En azından çocukların vermiş olduğu emekler boşa gitmeyecek. Gönül isterdi ki başta bu lig oynansın. Zaten şimdiye kadar çoktan bitmişti. Veya en başından bu lig bu sene oynanmayacak deselerdi ve bu kadar emek verilmeseydi. Kötünün iyisi olarak nitelendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çay sezonu hızlı başladı ÇAYKUR kapasitesinin üzerine çıkarak 1 haftada 65 bin ton çay alımı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çay sezonu hızlı başladı ÇAYKUR kapasitesinin üzerine ...
Çaykur Rizespor kadrosu değer kaybetti
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor kadrosu değer kaybetti
Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor
Karadeniz´e 'doğa tatili' ilgisi
YEREL HABERLER Karadeniz´e 'doğa tatili' ilgisi
Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
YEREL HABERLER Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında