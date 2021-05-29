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Rize’de pandemiye karşı aşı seferberliği sürüyor Rize’de birinci doz 82 bin 753, ikinci doz 64 bin 972 olmak üzere toplamda 147 bin 725 doz aşı uygulandı

İHA

Rize’de pandemiye karşı aşı seferberliği sürüyor Rize’de birinci doz 82 bin 753, ikinci doz 64 bin 972 olmak üzere toplamda 147 bin 725 doz aşı uygulandı

Rize'de pandemiye karşı aşı seferberliği sürerken, Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı aşı ekipleri bugüne kadar il genelinde toplam 147 bin 725 doz aşılama işlemi gerçekleştirdi.
Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekipleri kısıtlama günlerinde de aşı mesailerini hız kesmeden sürdürüyor. Bugüne kadar toplamda 147 bin 715 aşının uygulandığı kentte ekipler ilk doz olarak 82 bin 753 kişiye aşı uygularken, ikinci doz olarak ise 64 bin 972 kişiye Covit19 aşısı uygulandı. İl dışından çay tarım arazisi için Rize’ye gelen Melahat Ketancı’nın aşısını vurmak üzere Rize’nin Salarha Beldesi’ne bağlı Kasarcılar Mahallesi’ne çıkan aşı ekibi, Ketancı’nın ilk doz aşısını evinin bahçesinde uyguladı. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı aşı uygulandıktan bir süre bekledikten sonra Melahat Ketancı’ya ikinci doz aşıyı yaptırması ile ilgili uyarılarını yaparak bölgeden ayrıldı.
Sağlık ekiplerinin kendisine Covid19 aşısı yapmak için kapısına kadar geldiğini belirten 81 yaşındaki Melahat Ketancı, bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Daha önce Korona virüse yakalanmıştım. Kayınım ve eşi de yakalanmıştı. Ben atlattım ama kayınım atlatamadı, 10 günde hayatını kaybetti. Ben İstanbul’daydım, 6 ay doldu aşı yapalım dediler ama Rize’ye geleceğim için olmadım. Buraya gelince irtibata geçtiler ve gelip aşımı yaptılar bugün. Önceleri böyle bir hizmet bulmak mümkün değildi. Hastanelere bile zor giderdik şimdi kapımıza aşı vurmaya geliyorlar” şeklinde konuştu.
Kısıtlama günlerinde de aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen hemşire Recep Pamuk “Günlük 100150 kilometre yol gidiyoruz. Bugünde Melahat Teyzemizin aşısını yaptık. Randevusunu alan vatandaşlarımızın aşı çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlardan bu hastalığın yayılmasını önlemek için kurallara uymalarını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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