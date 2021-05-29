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Rize´de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor

DHA

Rize´de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE (DHA)RİZE´de aşı ekipleri, kısıtlama günlerinde de aşılama çalışmalarını sürdürdü. 147 bin 715 doz aşının yapıldığı kentte ekipler, evinde ziyaret ettiği Melahat Ketancı'ya (81) ilk doz aşısını yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama günlerinde de aşı mesailerine devam ediyor. Randevularını alıp hastaneye gelemeyen yaşlı vatandaşları evlerinde aşılayan ekipler, tereddüt yaşayanları da ikna etmeye çalışıyor. Köy ve mahallelere giden ekiplerin yaptığı aşılarla birlikte kentte bugüne kadar toplam 147 bin 715 doz aşı yapıldı. Ekipler, merkeze bağlı Salarha beldesi, Kasarcılar Mahallesi'ne giderek, ailesinin talebi üzerine Melahat Ketancı'ya evinin bahçesinde ilk doz aşısını yaptı.
Melahat Ketancı ekibe teşekkür ederek, "Buraya kadar gelip aşımı yaptılar. Önceden böyle şeyler görmek mümkün müydü? Şu hastalık ortadan kalkar da herkes mutlu huzurlu yaşar" dedi.
'GÜNDE 100-150 KİLOMETRE YOL GİDİYORUZ'
Kısıtlama günlerinde de aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen sağlık görevlisi Recep Pamuk, "Günlük 100-150 kilometre yol gidiyoruz. Bugün de Melahat Teyzemizin aşısını yaptık. Randevusunu alan vatandaşlarımızın aşı çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlardan bu hastalığın yayılmasını önlemek için kurallara uymalarını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-05-29 14:41:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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