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Azerbaycanlı gelin bir yılın sonunda Rizeli eşine kavuşabildi Pandemi sürecinden önce nişanlanan çift bir yıl sonra birbirlerine kavuştu

İHA

Azerbaycanlı gelin bir yılın sonunda Rizeli eşine kavuşabildi Pandemi sürecinden önce nişanlanan çift bir yıl sonra birbirlerine kavuştu

Salgın döneminde tanışan Resul Çakır ile Azerbaycan vatandaşı Gülyanak Yekayeva, Rize Valisi Kemal Çeber'in girişimleri sonucu nikah masasına oturdu.

Sınır kapıları kapanınca hayallerinin ertelemek zorunda kaldılar
Rizeli Resul Çakır, geçtiğimiz yıl Rize’de çay toplayan ağabeylerine yardım için gelen Azerbaycan uyruklu Gülyanak Yekayeva ile tanışarak sosyal medya üzerinden konuşmaya başladı. Sohbetleri gelişen çift daha sonra evlenmeye karar verdi ve Çakır ailesi Rize’den Azerbaycan’a gitti. Azerbaycan’da gerçekleşen nişan törenin ardından düğün için Rize’ye gelecek olan çift pandemi nedeniyle sınır kapıları kapanınca hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Kapıların kapanmasından dolayı Azerbaycan’da kalan Çakır ailesi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Türk vatandaşlarını ülkeye getirme’ çalışmalarının ardından dönebildi. Aile bu kez Azerbaycan’da kalan Gülyanak Yekayeva’yı Türkiye’ye getirebilmek için harekete geçti.
Çakır ailesinin Rize Valisi Kemal Çeber ile irtibata geçerek Gülyanak Yekayeva’nın Türkiye’ye getirilmesini istedi. Bu durumun üzerine ise bir yıl süren ayrılığın ardından Vali Kemal Çeber'in girişimleri sonuç bularak Resuç Çakır ve Gülyanak Yekayeva çifti bir araya gelerek nikah masasına oturdu.

"Çay toplamaya geldiğinde tanıştık"
Eşini ilk kez çay toplarken gördüğünü söyleyen Resul Çakır “Buraya çay toplamaya geldikleri zaman tanışmıştık. Sonradan telefon numaralarımızı aldık. Bir ay sosyal medyadan konuştuk. Sonra Azerbaycan’a gittik. Biraz zorluklar yaşadık. Çok şükür hepsinin üstünden geldik. Düğün yapıldıktan sonra kapılar kapanmıştı ve bir ay orada kalmıştık. Sonra buraya uçakla geldik. Malatya’da karantina altında kaldık. Çok uğraştık. Sonunda Vali Bey yardımcı oldu. Çok zorluk çektik sayılmaz ama buraya geldiğimiz zaman eşim ve ailesinin buraya gelmesi için çok uğraştık. Bir yıl oldu neredeyse” dedi.

"Kınamızı yaptık ama..."
Abisine yardım etmek için Rize’ye geldiğini belirten Gülyanak Yekayeva “Önceden abim arkadaşlarıyla geliyordu buraya. O arada ben de geldim. Rize’yi ve Türkiye’yi merak ettim. Herkes Rize’nin çok güzel bir yer olduğunu söylüyordu. Ben de geldim abime yardım ediyordum. O sırada Resul’ü gördüm. Burada birbirimizi gördük. Sosyal medya üzerinden tanıştık, konuştuk. Bir süre öyle konuştuktan sonra Resul’ler Azerbaycan’a geldi. Bizim kınamızdan sonra karantina oldu. Karantinadan sonra Resul ve ailesi döndü. Bende bir yıl sonra döndüm. Şükür olsun ki Vali Bey’in de yardımıyla nikahımızı da kıydık” ifadelerini kullandı.

"Bir yıl uğraştık"
Pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirin Resul Çakır’ın babası Hasan Çakır “Bazı sıkıntılar yaşadık. Burada tanışmış çocuklar. Azerbaycan’a gittik. Orada düğün tarihi almışlar. Sonra biz gittik düğünü yaptık. Güzel eğlendik. Sabah kapanma olacağından haberimiz yok. Sınır kapısına gittik. Kapılar kapatılmış. Bende muhtar olduğumu ve geçmem gerektiğini söyledim. Bana geçemeyeceğimizi söylediler. 45 gün Azerbaycan’da kaldık. Sonra sağ olsun devletimiz yurt dışında kalan vatandaşlarımızı Türkiye’ye getirdiler. Sonrasında bir yıl uğraştık. Neticesinde Gülyanak ve ailesini Türkiye’ye getirebildik. Burada pandemi dolayısıyla düğünümüzü yapamadık. Pandemi bitseydi düğün olacaktı ama bu sefer sağ olsun Vali Bey ile randevulaştık. Nikahımızı kıydık. Şu anda mutluyuz. Gelinim buralarda çay topluyor. Güzel geçiniyoruz. Daha düğün yapamayız. Artık nasip toruna” şeklinde konuştu.

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