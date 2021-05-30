Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun (47), yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün akşam, merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun´a çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde; Muammer Uzun´un elinde taşıdığı poşetle yolun karşına geçmek için yürüdüğü sırada, orta şeritte son anda fark edip koşmaya çalıştığı, ancak otomobilin hızla kendisine çarptığı yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-05-30 15:23:51



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