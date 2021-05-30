Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti (2)

Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KABURGASINA GİREN MERMİYLE YAŞIYORMUŞ

Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun´un (47), taksicilik yaptığı İstanbul´da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.

VURULMA ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Bu arada, darbe girişimi sırasında vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan, 1 çocuk babası Uzun´un inşaat işi nedeniyle İstanbul´dan memleketi Rize´ye geldiği öğrenildi. Devlet Övünç Madalyası beratı verilen Uzun´un cenazesi, Rize´de yarın düzenlenecek törenle uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Rize

2021-05-30 17:08:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.