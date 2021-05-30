Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti (2)

KABURGASINA GİREN MERMİYLE YAŞIYORMUŞ
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun´un (47), taksicilik yaptığı İstanbul´da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.
VURULMA ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI
Bu arada, darbe girişimi sırasında vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan, 1 çocuk babası Uzun´un inşaat işi nedeniyle İstanbul´dan memleketi Rize´ye geldiği öğrenildi. Devlet Övünç Madalyası beratı verilen Uzun´un cenazesi, Rize´de yarın düzenlenecek törenle uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Rize
2021-05-30 17:08:26
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