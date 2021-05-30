Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü

Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğancan İLEK/İKİZDERE, (Rize), (DHA)- RİZE´nin İkizdere ilçesinde, balık tuttuğu sırada oltası elektrik teline takılan Fikret Öztel (48), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında İkizdere ilçesi Anzer Yaylası´nda meydana geldi. Derede balık tutan Fikret Öztel'in, havaya fırlattığı oltası elektrik teline takıldı. Akıma kapılan Öztel, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öztel´in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Doğancan İLEK

2021-05-30 20:20:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.