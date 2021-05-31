Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor Çay toplamak için Rize'ye gelen Afrikalı çay işçilerinin hayali Çaykur Rizespor'da forma giymek

Çay toplamak için Rize’ye gelen Afrikalı çay işçileri, molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor.

Pandemi nedeniyle Gürcistan uyruklu çay tarım işçileri, sınır kapılarının kapanmasıyla geçen yıl olduğu gibi bu yılda ülkeye giriş yapamadı. Gürcü işçilerin gelememesi ile Rizeli çay müstahsilleri farklı yollara başvurarak büyük şehirlerde farklı işlerle uğraşan Afrikalıları Rize’ye çay toplamaya çağırdı. Rize’ye gelen Afrikalılar ise çaylıklarda renkli görüntüler oluşturdu. Sadece çay toplamakta başarılı olmayan Afrikalılar kendi aralarında oynadıkları futbol ile de herkesin dikkatini çekiyor. Molaları futbol ile değerlendiren Gambiyalı çay tarım işçileri, kendileri gibi Rize’ye çay toplamak için gelen Suriye uyruklu çay tarım işçileri ile de eğlenceli vakit geçiriyor. Kısıtlamanın kalkmasını 4 gözle bekleyen çay işçileri futbol oynamak için halı sahaların açılması için de sabırsızlanıyor.



"Futbol oynamak çay toplamaktan daha keyifli bizim için"

Bir çok Afrikalı'nın ülkelerinden dünyanın dört bir yanına hayatlarını kurtarmak için çıktığını ve bir çoğunun futbolcu olmak hayali taşıdığını söyleyen Gambiyalı Muhammed “Futbol oynamak çay toplamaktan daha güzel. Şimdi ben çay topluyorum ama Rizespor’a gidince çay toplamayacağım. Burada menajerim var benim. Faruk abim benim menajerim. Çay topladıktan sonra futbol oynamak istiyoruz” dedi.

Futbolu ve Rizespor’u çok sevdiğini belirten Sheıkh Tıjan Darboe ise “Futbol seviyorum, futbol çok güzel. Çay topluyorum ama ben futbolu çok iyi biliyorum. Ben Rizespor’u seviyorum ve orada oynamak isterdim. Çay toplamak bitiyor. Futbol oynamak istiyorum. Futbolu ve Rizespor’u çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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