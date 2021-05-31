Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor

DHA

Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor


Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)KARADENİZ müziğinin sevilen isimlerinden Davut Güloğlu, günlerini doğup, büyüdüğü Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp, yeşil doğada yürüyüş yaparak enerji depolayan Güloğlu, bahçede organik ürünler yetiştirip, makasla çay topluyor. Şarkıcı, yeni çalışması için huzur bulduğu köyünde, klip hazırladığını söyledi.
Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, tatil günlerini ve boş zamanlarını, memleketi Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor. 'Nurcanım', `Katula Katula','Dur Orda Dur', 'Kopalım Bari' ve son olarak da 'Hayat Devam Ediyor' albümleriyle tanınan Güloğlu, İstanbul'un yoğunluğundan kaçıp geldiği köyünde, tavuklarıyla ilgilenip, ünlü Anzer balının yanı sıra organik beslenmeye dikkat ediyor, yürüyüş yaptığı yeşil doğada enerji depoluyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp, bahçesinde eline aldığı makasla çay da toplayan şarkıcı, yeni çalışması için huzur bulduğunu söylediği köyünde, klip çekmeye de hazırlanıyor.
'ENERJİ ALIP STRES ATIYORUM'
Köyünün, kendisine hem keyif hem de huzur verdiğini anlatan Davut Güloğlu, "Çocukluğumda olduğu gibi o tadı o havayı teneffüs ediyorum. O mutluluğu yaşıyor enerji alıp stres atıyorum. Çay yağmurda çamurda toplanması taşınması satılması zor ama kıymetli bir tarım ürünüdür. Türkiye'nin dört bir köşesinde sudan sonra en çok içilen içecek çaydır. Çayımızın değerini bilip yaşatmamız lazım. Ben köyümü Rize´yi her zaman ziyaret ediyorum. Burada huzur bulur, kafamı dinlerim. Her yıl da çay toplarım bu da bana huzur veriyor. Komşularımla akrabalarımla eski günleri anar çaylıkta sohbet ederiz. Çaylıkta atma türküler atar set yarışları yaparız. Kim önce bitirecek diye iddialar vardır. Çaylıkta yemekler yeriz. Bu da bize hem keyif hem de huzur veriyor" dedi.
'ÇAY TOPLAMAK ZOR'
Çayın ülke için milli değer olduğuna dikkat çeken Güloğlu, "Kendi çayımız ülkemize yetmiyor. Daha çok reklam edip daha çok ihraç etmeliyiz. Ben de Çaykur reklamlarında oynadım tek kuruş almadım. Çünkü benim annem de babam da bu çaydan aldığı ücretlerle bizi yetiştirdi büyüttü. Allah bize bu nimeti verdi. Dağlarda bayırlarda bu çayı toplamak taşımak zordur.  Yağmurda çamurda çayı toplamak da satmak da zor. Senede üç kez bazen dört kez de toplanıyor. Tarımla olan her şeye ağırlık vermemiz gerekiyor" diye konuştu.
'YENİ ESER ÇALIŞMALARIM VAR'
Salgın nedeniyle 1,5 yıldır sevenlerinden uzak kaldığını da kaydeden Güloğlu, salgının bir an önce son bulması temennisinde bulundu. Güloğlu, "Yeni eser çalışmalarım var. 5 eserden oluşan yeni single çalışmamın ilk klibini memleketim Rize´de çektim. Rize´nin çeşitli yerlerinde çektiğim klipte yaylaları doğal güzellikleri görebilecek izleyenler. Ayrıca kendi köyümde babamın arazisinden de görüntüler var. Çocukluğumun geçtiği bende anısı büyük olan bir yerden de klipte sahneler olacak. İnşallah kliple birlikte izleyenler Karadeniz´e hasretlerini giderecekler. 15 gün içinde izleyicilerin beğenisine sunacağım. Yeni bir şarkı daha yaptım. Rize bana ilham veriyor burada yazdım. Yeni 5 eserle daha sevenlerimizle beraber olacağız. İnanıyorum ki bu yeni duygusal ve hareketli eserlerde hem duygulanacağız hem güleceğiz hem oynayıp hem ağlayacağız" diye konuştu.DHA-Magazin Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2021-05-31 12:08:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
YEREL HABERLER Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik ...
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor Çay toplamak için Rize'ye gelen Afrikalı çay işçilerinin hayali Çaykur Rizespor'da forma giymek
YEREL HABERLER Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak ...
Rize’de oltası elektrik direğine takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize’de oltası elektrik direğine takılan amatör ...
Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü
YEREL HABERLER Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü
Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti ...
Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
Azerbaycanlı gelin bir yılın sonunda Rizeli eşine kavuşabildi Pandemi sürecinden önce nişanlanan çift bir yıl sonra birbirlerine kavuştu
YEREL HABERLER Azerbaycanlı gelin bir yılın sonunda Rizeli eşine ...
Rize´de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Rize´de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor
Rize’de pandemiye karşı aşı seferberliği sürüyor Rize’de birinci doz 82 bin 753, ikinci doz 64 bin 972 olmak üzere toplamda 147 bin 725 doz aşı uygulandı
YEREL HABERLER Rize’de pandemiye karşı aşı seferberliği ...
Çaykur alım kapasitesini aştı; `acele´ etmeyin çağrısı yapıldı
YEREL HABERLER Çaykur alım kapasitesini aştı; `acele´ etmeyin ...
Onlar büyüdü, Fırtına Deresi´nin varangeli değişmedi
YEREL HABERLER Onlar büyüdü, Fırtına Deresi´nin varangeli değişmedi