İkizdere´de eylem ve basın açıklaması yasağı uzatıldı



Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE Valiliği, İkizdere ilçesinde açık alanlarda basın açıklaması, eylem, yürüyüş gibi etkinliklerle ilgili aldığı 15 gün yasak kararının 15 Haziran´a kadar uzatıldığını açıkladı.

Rize Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz İkizdere ilçesi sınırları dahilinde bir süredir; çeşitli sivil toplum örgütleri, siyasi parti mensupları ve bazı vatandaşlarımız tarafından, İyidere ilçesinde projesi tamamlanan İyidere Lojistik Merkezi sahasına deniz dolgu malzemesi temini maksadıyla, İkizdere-Cevizlik ve Gürdere köyleri sınırları içerisinde bulunan sahada yapılan taş ocağı çalışmasına yönelik protesto eylemleri icra edilmekte, eylemler halihazırda devam etmekte ve toplumun farklı kesimlerinden kişilerce katılımlar olduğu gözlemlenmektedir. Diğer yandan yasal çerçevede ve iyi niyetli başladığı varsayılan; protesto, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin, İkizdere ilçemizde yaşayan veya diğer yerleşim alanlarından faaliyetlere katılan insanların arasına karışması muhtemel çeşitli terör örgütü elemanları/sempatizanları veya marjinal gruplara mensup kişiler vasıtasıyla korsan gösterilere dönüştürülebileceği, iyi niyetle başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütlerine müzahir kitlelerce/ gruplarca amacından saptırılarak farklı terör örgütlerinin ve marjinal grupların propaganda aracına çevrilmesi yönünde gayretlerin olacağı öngörülmektedir" denildi.

`SOSYAL MEDYADA, GENİŞ KATILIMLI KARŞIT EYLEM HAZIRLIĞI YAPILDIĞI İNCELENDİ´

Sosyal medyada kademeli normalleşme döneminde geniş katılımlı karşıt etkinlikler düzenleneceği ve planlanacağı yönünde paylaşımlar ve hazırlıklar yapıldığına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemelerde; tam kapanma döneminin bitmesine müteakip gelecek olası bir kademeli normalleşme döneminin başlaması durumunda, İkizdere ilçemizde devam eden çalışmaya yönelik karşıt olan kişi ve gruplarca daha çok insanın katılımı ile daha çok ses getireceğine inanılan geniş çapta eylemlerin yapılması için hazırlanılması yönünde paylaşımlar yapıldığı görünürken, benzer şekilde İkizdere ilçemizde yapılan çalışmalara ve İyidere Lojistik Merkezi gibi yatırımlara taraf olduklarını ve desteklerini beyan eden kişi ve gruplarca da olası kademeli normalleşme döneminde geniş katılımlı karşıt etkinlikler düzenleneceği ve planlanacağı yönünde paylaşımlar ve hazırlıklar yapıldığı incelenmiştir. Vatandaşlarımızı kamu otoriteleri ve kamu görevlilerine veya farklı fikir ve bakış açılarına sahip kişileri gruplar halinde birbirlerine karşı kışkırtarak yada güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos yaratılmasına zemin hazırlanacağı, hem salgın yönetim süreci sekteye uğratılırken, hem de ülkemizin uluslararası kamuoyunda itibarsızlaşmasına sebebiyet verilebileceği, dolayısıyla Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetlerin istismarına yol açılabileceği değerlendirilmektedir"

`RİSKLERİN HENÜZ KALKMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ´

İlçede açık alanlarda basın açıklaması, eylem, yürüyüş gibi etkinliklerle ilgili 15 gün yasak kararının 15 Haziran´a kadar uzatıldığını duyurulan açıklamada, yasaklar şöyle sırlandı:

"İkizdere ilçemizde 17/05/2021 günü saat 00:01´den başlayarak, 15 gün boyunca 16.05.2021 tarihli ve 2835 sayılı olur ile yasaklama kararı uygulanmış olmakla birlikte ifade edilen risklerin henüz ortadan kalkmadığı değerlendirildiğinden, bu kapsamda belirtilen yasal çerçeve ve ilgili kanunların amir hükümleri doğrultusunda: Rize İli İkizdere İlçesi sınırları içerisinde, (polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarına mahal verilmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi maksadıyla: meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda ve benzeri her türlü alan ve ortamda; yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, açık/kapalı hava toplantısı yapma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/poster asma, miting düzenleme, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması yapma ve benzeri etkinliklerin (parti, sendika, dernek vb. sivil toplum kuruluşları kongrelerinin, basın açıklamalarının yalnızca parti, sendika, dernek vb. sivil toplum kuruluşu binalarının içinde sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenmesi hariç), 01/06/2021 günü saat 00.01´den başlamak suretiyle, 15 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-05-31 16:27:06



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