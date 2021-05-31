İkizdere´de eylem ve basın açıklaması yasağı uzatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkizdere´de eylem ve basın açıklaması yasağı uzatıldı

DHA

İkizdere´de eylem ve basın açıklaması yasağı uzatıldı


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE Valiliği, İkizdere ilçesinde açık alanlarda basın açıklaması, eylem, yürüyüş gibi etkinliklerle ilgili aldığı 15 gün yasak kararının 15 Haziran´a kadar uzatıldığını açıkladı.
Rize Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz İkizdere ilçesi sınırları dahilinde bir süredir; çeşitli sivil toplum örgütleri, siyasi parti mensupları ve bazı vatandaşlarımız tarafından, İyidere ilçesinde projesi tamamlanan İyidere Lojistik Merkezi sahasına deniz dolgu malzemesi temini maksadıyla, İkizdere-Cevizlik ve Gürdere köyleri sınırları içerisinde bulunan sahada yapılan taş ocağı çalışmasına yönelik protesto eylemleri icra edilmekte, eylemler halihazırda devam etmekte ve toplumun farklı kesimlerinden kişilerce katılımlar olduğu gözlemlenmektedir. Diğer yandan yasal çerçevede ve iyi niyetli başladığı varsayılan; protesto, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin, İkizdere ilçemizde yaşayan veya diğer yerleşim alanlarından faaliyetlere katılan insanların arasına karışması muhtemel çeşitli terör örgütü elemanları/sempatizanları veya marjinal gruplara mensup kişiler vasıtasıyla korsan gösterilere dönüştürülebileceği, iyi niyetle başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütlerine müzahir kitlelerce/ gruplarca amacından saptırılarak farklı terör örgütlerinin ve marjinal grupların propaganda aracına çevrilmesi yönünde gayretlerin olacağı öngörülmektedir" denildi.
`SOSYAL MEDYADA, GENİŞ KATILIMLI KARŞIT EYLEM HAZIRLIĞI YAPILDIĞI İNCELENDİ´
Sosyal medyada kademeli normalleşme döneminde geniş katılımlı karşıt etkinlikler düzenleneceği ve planlanacağı yönünde paylaşımlar ve hazırlıklar yapıldığına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan incelemelerde; tam kapanma döneminin bitmesine müteakip gelecek olası bir kademeli normalleşme döneminin başlaması durumunda, İkizdere ilçemizde devam eden çalışmaya yönelik karşıt olan kişi ve gruplarca daha çok insanın katılımı ile daha çok ses getireceğine inanılan geniş çapta eylemlerin yapılması için hazırlanılması yönünde paylaşımlar yapıldığı görünürken, benzer şekilde İkizdere ilçemizde yapılan çalışmalara ve İyidere Lojistik Merkezi gibi yatırımlara taraf olduklarını ve desteklerini beyan eden kişi ve gruplarca da olası kademeli normalleşme döneminde geniş katılımlı karşıt etkinlikler düzenleneceği ve planlanacağı yönünde paylaşımlar ve hazırlıklar yapıldığı incelenmiştir. Vatandaşlarımızı kamu otoriteleri ve kamu görevlilerine veya farklı fikir ve bakış açılarına sahip kişileri gruplar halinde birbirlerine karşı kışkırtarak yada güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos yaratılmasına zemin hazırlanacağı, hem salgın yönetim süreci sekteye uğratılırken, hem de ülkemizin uluslararası kamuoyunda itibarsızlaşmasına sebebiyet verilebileceği, dolayısıyla Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetlerin istismarına yol açılabileceği değerlendirilmektedir" 
`RİSKLERİN HENÜZ KALKMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ´
İlçede açık alanlarda basın açıklaması, eylem, yürüyüş gibi etkinliklerle ilgili 15 gün yasak kararının 15 Haziran´a kadar uzatıldığını duyurulan açıklamada, yasaklar şöyle sırlandı:
"İkizdere ilçemizde 17/05/2021 günü saat 00:01´den başlayarak, 15 gün boyunca 16.05.2021 tarihli ve 2835 sayılı olur ile yasaklama kararı uygulanmış olmakla birlikte ifade edilen risklerin henüz ortadan kalkmadığı değerlendirildiğinden, bu kapsamda belirtilen yasal çerçeve ve ilgili kanunların amir hükümleri doğrultusunda: Rize İli İkizdere İlçesi sınırları içerisinde, (polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarına mahal verilmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi maksadıyla: meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda ve benzeri her türlü alan ve ortamda; yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, açık/kapalı hava toplantısı yapma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/poster asma, miting düzenleme, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması yapma ve benzeri etkinliklerin (parti, sendika, dernek vb. sivil toplum kuruluşları kongrelerinin, basın açıklamalarının yalnızca parti, sendika, dernek vb. sivil toplum kuruluşu binalarının içinde sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenmesi hariç), 01/06/2021 günü saat 00.01´den başlamak suretiyle, 15 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-05-31 16:27:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç ile kurtarıldı
YEREL HABERLER 20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek ...
Rize'de 15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize'de 15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını ...
Kazada hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisine askeri tören
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisine askeri ...
Çaykur Rizespor´da önce seçim, sonra transfer
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da önce seçim, sonra transfer
Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor
YEREL HABERLER Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
YEREL HABERLER Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik ...
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor Çay toplamak için Rize'ye gelen Afrikalı çay işçilerinin hayali Çaykur Rizespor'da forma giymek
YEREL HABERLER Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak ...
Rize’de oltası elektrik direğine takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize’de oltası elektrik direğine takılan amatör ...
Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü
YEREL HABERLER Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü
Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti ...
Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
Azerbaycanlı gelin bir yılın sonunda Rizeli eşine kavuşabildi Pandemi sürecinden önce nişanlanan çift bir yıl sonra birbirlerine kavuştu
YEREL HABERLER Azerbaycanlı gelin bir yılın sonunda Rizeli eşine ...
Rize´de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Rize´de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor
Rize’de pandemiye karşı aşı seferberliği sürüyor Rize’de birinci doz 82 bin 753, ikinci doz 64 bin 972 olmak üzere toplamda 147 bin 725 doz aşı uygulandı
YEREL HABERLER Rize’de pandemiye karşı aşı seferberliği ...
Çaykur alım kapasitesini aştı; `acele´ etmeyin çağrısı yapıldı
YEREL HABERLER Çaykur alım kapasitesini aştı; `acele´ etmeyin ...
Onlar büyüdü, Fırtına Deresi´nin varangeli değişmedi
YEREL HABERLER Onlar büyüdü, Fırtına Deresi´nin varangeli değişmedi