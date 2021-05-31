Dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı

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Arzu ERBAŞ /PAZAR (Rize), (DHA)RİZE´nin Pazar ilçesinde ahırdan kaçıp, 20 metrelik uçurumdan dere yatağına düşen ve orada mahsur kalan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı. Sahibi kurtarılan ineğine sarılıp, gözyaşı dökerken, kurtarma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçenin Ortaırmak köyünde sabah saatlerinde besici Sündüz Aras'a ait inek, ahırdan kaçtı. Sahibinin kovalamacası sırasında inek, 20 metrelik uçurumdan dereye düştü. İnek, sahibi ve yakınlarınca bulunduğu yerden çıkarılamayınca vinç yardımı istendi. Bölgeye gelen vinç ekipleri, inek için kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan inek, kontrollü şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak, yola çıkartıldı.

Sündüz Aras kurtarılan ineğine sarılarak gözyaşı dökerken, kurtarma anları da köy sakini Ahmet Mert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Arzu ERBAŞ

2021-05-31 18:33:40



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