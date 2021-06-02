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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de azalan vaka sevinci

DHA

Rize'de azalan vaka sevinci


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın son bir hafta içinde vaka sayısının en çok azaldığı iller arasında açıkladığı Rize´deki düşüş sevindirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca´nın paylaşımına göre, son bir hafta içinde nüfusa göre 'en çok vaka azalan iller' arasında Rize 6'ncı sırada yer aldı.
Geçen hafta açıklanan verilere göre Rize'de her 100 bin kişide 119,64 olarak gerçekleşen vaka sayısı bu hafta 83,63 olarak gerçekleşti. Vakalarda yaşanan düşüş kent sakinlerini mutlu etti. Vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi gerektiğini söyleyen Muzaffer Ayaz, "Ben aşı oldum ama eşim olmadı. Aşıdan korkuyor. Bence bir ceza uygulaması olması gerekiyor, niye aşı olmayacak. 3 bin lira ceza ver bakın, nasıl koşarak gelecek. İlk önce benim hanıma ceza versinler. Ben aşı oluyorum o niye olmayacak? Aşı ile kurtulacağız, artık normal yaşamak istiyoruz" dedi.
'GELİŞ GİDİŞLER DURSUN, VAKALAR DÜŞER'
Hasan Bal da "Sonunda bu işi başaracağız. Çay için yaklaşık 30 bin kişi geldi. Onların geliş gidişleri de tamamlanınca Rize´de vaka sayıları daha da düşecektir" ifadelerini kullandı.
'MASKELERDEN KURTULUŞU BEKLİYORUZ'
İsmet Baltacı, "Bu işten artık kurtulmalıyız. Sayıların düştüğünü duydukça umutlanıyoruz. Çok daha dikkatli olarak bu işten, maskelerden kurtulup normal hayata döneceğiz" dedi.
Sevgi Morgül ise "Bezdik artık, daha dikkatli olalım da eski hayatımıza hızlıca kavuşalım. Maskelerden, hastalıktan kurtulalım. Torunlarımıza, çocuklarımıza sevgiyle sarılalım artık" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-06-02 12:36:06

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