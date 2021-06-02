Yol çökünce beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

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– Rize’nin Pazar ilçesinde bir beton mikseri, geçtiği yolun çökmesi sonucu park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kaza, Kirazlık Mahallesi Zamanlar mevkiinde meydana geldi. Kemal K. idaresindeki 53 DG 046 plakalı beton yüklü mikser, aşırı yağış nedeniyle ağırlaşan yolun çökmesi sonucu devrildi. Bu sırada yol kenarında park halinde bulunan 53 DJ 135 plakalı otomobil ise devrilen beton mikserinin altında kaldı. Kazada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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