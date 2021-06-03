`Çay göçü´ ile 40 bin kişi geldi, korkulan vaka artışı olmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Çay göçü´ ile 40 bin kişi geldi, korkulan vaka artışı olmadı

DHA

`Çay göçü´ ile 40 bin kişi geldi, korkulan vaka artışı olmadı


Arzu ERBAŞEmirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)RİZE´ye çay tarımı için büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Kente son 1,5 ayda sadece İstanbul plakalı, yaklaşık 20 bin araç geldi. Çay göçü ile birlikte vakaların artacağı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı, vakalar geriledi. Vali Kemal Çeber "Hemşehrilerimiz kurallara uyma özenlerine devam ederlerse istenen seviyelere geleceğiz" dedi.
Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize´ye büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Kentte son 1,5 ayda sadece İstanbul´un trafik kodu olan `34´ plakalı 20 bin dolayında araç girişi tespit edildi. Bölgeye gelenlere ise 10 gün izole olmaları, çay bahçesi ile evleri arasında kalmaları, toplu buluşmalardan kaçınmaları çağrısı yapıldı. Çay göçü ile birlikte vaka artışı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı. Sıkı denetimler ve üreticilerin kurallara uyması sonucu önceki hafta her 100 bin kişide 119,64 olarak açıklanan vaka sayısı 83,63´e geriledi. Rize son bir hafta içinde nüfusa göre 'en çok vaka azalan iller' arasında 6'ncı sırada yer aldı.
`İYİ DURUMDAYIZ AMA YETERLİ DEĞİL´
Vatandaşların uyarıları dikkate aldığını söyleyen Vali Kemal Çeber, bu durumun kenti iyi bir noktaya doğru getirdiğini, ancak hala yeterli olmadığını söyledi. Vali Çeber, "Karadeniz insanının sıcakkanlılığı ile biz sevincimizi, hüznümüzü hep iç içe yaşarız. Cenazeye de sevince de herkes koşar. İşte bu durum bizi bu pandemi döneminde biraz yordu. Bu durumu da sık sık ifade ettik. Vatandaşlarımızın uyarılara uyması bizi iyi bir noktaya doğru getirdi. Ancak hala yeterli noktada değiliz" dedi.
`DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR YAPILAN BİR İLDEYİZ´
Rize'nin çay hasadı ile birlikte özel bir durumu olduğunu kaydeden Vali Çeber, şunları söyledi:
"İlimize çay işçiliği için yurt dışından gelen olmasa da son 1,5 ayda yurt içinden müstahsil, yarıcı, çay işçisi olarak 40 bin civarında kişi geldi. Geçen yıl gelip dönmeyen 10-15 bin civarında hemşehrimiz de var. İl dışından gelenlerden evleri ve çay bahçeleri arasında kendilerini izole etmelerini ve sağlıklı bir şekilde çay hasadı dönemini tamamlamalarını rica ettik. Bu uyarıları dikkate aldıklarını gördük. En yoğun sosyal hareketlilik Rize'de. Buna uygun davranalım. Çünkü biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Başka bir vilayette 10 bin kişi 20 kilometrekare alanda ticari, ekonomik, sosyal hayatını yürütüyor ise biz 10 bin kişiyle 3 kilometrekare içerisinde yürütüyoruz. Çünkü çok dar alanda yaşayan bir vilayetiz. Hem buna dikkat etmemiz lazım hem de çay sezonunun getirdiği hareketliliğe dikkat etmemiz lazım. Hemşerilerimiz kurallara uyma özenlerine devam ederlerse istenen seviyelere geleceğiz."
`HEMŞEHRİLERİMİZİN DİKKATİ İLE BU SEVİYEYE GELDİK´
Rizelilerin dikkati sayesinde vaka sayılarında gerileme olduğunu kaydeden Vali Çeber, "Çay için gelen, çay sektöründe çalışan hemşehrilerimizin dikkati olmasa 500'lü seviyelerden bugün indiğimiz 80'li seviyelere gelemezdik. 2 hafta önce en fazla düşüş sağlayan onuncu, bu hafta 6´ncı il olamazdık. Rize'ye çay için 20 bine yakın İstanbul plakalı araç giriş yaptı. Bu kadar insanı ilimizde memnuniyetle misafir etmekle beraber bu düşüşü sağlayabiliyorsak bu tamamen vatandaşımızın hassasiyeti ve özeni ile ilgilidir. Hep beraber üzerimize düşen görevi yapınca da inşallah çok kısa zamanda tamamen normal hayata da başlayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-06-03 10:06:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize´de yaylaya kar yağdı
YEREL HABERLER Rize´de yaylaya kar yağdı
Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı Rize Valisi Kemal Çeber: "Türkiye'nin en yoğun sosyal hareketliliği şuan Rize’de; Aman aman buna dikkat edelim" "Biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz" "Başka bir vilayette 10 bin kişi 20 kilometre kare alanda ticari, sosyal hayatını yürütüyorsa biz 10 bin kişi olarak 3 kilometrekare içerisinde bunu yürütüyoruz" "Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizi iyi bir noktaya getirdi ama hala yeterli noktada değiliz"
YEREL HABERLER Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal ...
Yol çökünce beton mikseri otomobilin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Yol çökünce beton mikseri otomobilin üzerine devrildi
Rize'de azalan vaka sevinci
YEREL HABERLER Rize'de azalan vaka sevinci
11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kâbusu oldu Kendisine risksiz bir ameliyat olacağı söylendi ancak 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
YEREL HABERLER 11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kâbusu ...
Rize’de el freni boşalan araç çay bahçesine uçtu
YEREL HABERLER Rize’de el freni boşalan araç çay bahçesine uçtu
Türkiye'de çay üretilen 31 ilçe tek tek taranarak en önemli çay genotipleri Çay Gen Havuzu'nda toplandı Yaklaşık 25 kişilik bir ekip tarafından Artvin'den Ordu'ya kadar kapsayan çay üretim sahalarında çoğunluğu Rize'den olmak üzere 2 bin 30 genotip koruma altına alındı
YEREL HABERLER Türkiye'de çay üretilen 31 ilçe tek tek taranarak en ...
Çayın başkentinde Rizeliler özledikleri çay tadı için ilk günden çay ocaklarını doldurmaya başladı
YEREL HABERLER Çayın başkentinde Rizeliler özledikleri çay tadı için ...
Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor Yaylada yöresel mimariyi yansıtan konutlar herkesin beğenisini kazanıyor
YEREL HABERLER Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları ...