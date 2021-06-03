Haziranda kar süprizinden Rize'nin yaylaları da nasibini aldı

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Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarındaki kar süprizinden Rize'nin yüksek yaylaları da nasibini aldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ni bir kaç gündür etkisi altına alan serin ve yağışlı hava Rize’nin yüksek kesimlerde de yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Yaylası, Kavrun Yaylası ve İkizdere ilçesine bağlı Ovit yaylası sakinleri haziran ayının ilk günlerinde gelen kar sürprizinin ardından bugüne güneşli hava ile uyandı. Dün akşam saatlerinde gelen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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