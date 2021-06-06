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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görevden alınan muhtar yeniden seçildi

İHA

Görevden alınan muhtar yeniden seçildi

Rize’nin İkizdere ilçesi Çataltepe köyünde görevden alınan muhtar yeniden seçildi.
31 Mart 2019 yerel seçiminde seçilen Ali Aycin’in kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu gerekçesiyle İlçe İdare Kurulu tarafından görevden alınmasıyla boşalan muhtarlık için bugün Çataltepe köyünde seçim yapıldı. 188 seçmenin bulunduğu köyde 155 seçmen sandığa giderek oy kullandı. 31 Mart seçiminde görevden alınan eski Muhtar Ali Aycin’in de aday olduğu seçimde Ali Durmuş, Hüsnü Hızlı ve Fazlı Aycin yarıştı. Sandıkta kullanılan 155 OY dağılımına göre 52 Oy alan eski Muhtar Ali Aycin yeniden muhtar seçildi. Diğer adaylar Ali Durmuş 47 oy, Hüsnü Hızlı 28 Oy ve Fazlı Aycin 27 oy aldı.
Muhtar Ali Aycin aldığı oya layık olmak için çalışacağını dile getirerek, “Köyümde beni 31 Mart 2019 dan sonra yeniden seçen köylülerime hizmet etmek görevim. Onları mahcup etmeyeceğim, oy veren vermeyen bütün köylülerime teşekkür ediyorum” dedi.

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