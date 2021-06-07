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Rize’de dere yataklarından çıkan çöpler herkesi şaşırttı Dere yataklarından çıkan pet şişe, bez atıklar, ambalajlar ve naylon atıkların yanı sıra çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, duşa kabin gibi çöpler görenleri şoke etti

İHA

Rize’de dere yataklarından çıkan çöpler herkesi şaşırttı Dere yataklarından çıkan pet şişe, bez atıklar, ambalajlar ve naylon atıkların yanı sıra çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, duşa kabin gibi çöpler görenleri şoke etti

Rize'de dere yataklarından çıkan çöplerin bir kısmı Rize Meydanı’nda sergilendi.
Rize Belediyesi’nin organizasyonu ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, ‘Rize Atık Su projesi’ kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Rize Belediyesi ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu resim, slogan, mektup, fotoğraf ve atık yağ kategorilerinde düzenlenen Dünya Çevre Günü kutlama programlarının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir sergi düzenlendi.
Sergide yarışma kapsamında çekilen fotoğraflar halkın beğenisine sunulurken, derelerde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında çıkartılan çöplerin bir kısmı da meydandaki sergide yerini aldı. Dere yataklarından çıkan pet şişe, bez atıklar, ambalajlar ve naylon atıkların yanı sıra çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, duşa kabin gibi çöpler görenleri şoke etti. Sergiyi gezen Rizeliler gördükleri karşısında hayrete düştü.
Serginin ardından ise Rize İl Orman İşletmeleri Müdürlüğü ve Rize Belediyesi’nin koordinasyonunda fidan dağıtıldı. Dağıtılan toplam 5 bin adet fidana vatandaşlar ilgi gösterdi.
"Herkesin dünyada dikili bir ağacı olsun" düşüncesiyle fidan dağıttıklarını dile getiren Rize Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Genç “Şehrimizin alt yapı, üst yapı, doğası ve çevresiyle alakalı sergimiz ve dere yataklarına atılan malzemelerimizin sergisini yaptık. Amacımız duyarlılığı arttırmak. Her aileye her katılımcıya, her vatandaşımıza, herkesin dünyada dikili bir ağacı olsun düşüncesiyle fidan dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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