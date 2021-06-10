İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı Rize Valisi Kemal Çeber: "İyidere Lojistik Merkezi sadece Rize’nin değil Türkiye’nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacak" "Lojistik merkezi için bugüne kadar 41 bin ton dolgu yaptık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı Rize Valisi Kemal Çeber: "İyidere Lojistik Merkezi sadece Rize’nin değil Türkiye’nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacak" "Lojistik merkezi için bugüne kadar 41 bin ton dolgu yaptık"

İHA

İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı Rize Valisi Kemal Çeber: "İyidere Lojistik Merkezi sadece Rize’nin değil Türkiye’nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacak" "Lojistik merkezi için bugüne kadar 41 bin ton dolgu yaptık"

– RizeArtvin Havalimanı projesinden sonra deniz dolgusu ile yapılacak İyidere ilçesindeki Lojistik Merkezi için de dolgu işlemi başladı.
İkizdere ilçesine bağlı Cevizlik köyündeki tartışmalara neden olan taş ocağından çıkartılan malzemeler ile dolgusu yapılan lojistik merkezinde toplamda bir ayda 41 bin ton dolgu işlemi gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, RizeArtvin Havalimanı ve Rize’nin doğu ve Güneydoğu’ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre olacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin sadece Rize’nin değil Türkiye’nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Vali Çeber “Havalimanımız bizim entegre yatırımlar silsilemizin içerisinde ki bir yatırımımızdır. Bunu tamamlayan turizm merkezlerine ulaşım yollarımız, mastır planlarımız devam ediyor. Ayder gibi gündeme yansıyan birçok yerde yatırımlarımız devam ediyor. Diğer taraftan ticari olarak organize sanayimizin ikinci etabına başlıyoruz. Lojistik limanımızın çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Oraya da bugüne kadar 41 bin ton dolgu yaptık. İkizdere Cevizlik Taş Ocağı'ndan malzeme taşınmaya başlandı. Lojistik limanımız da bizim Ovit Tüneli ve Erzurum yoluyla beraber Doğu ve Güneydoğuya bağlayacak ve Doğu ve Güneydoğu’da üretilen her türlü ürün, her türlü teknoloji malzemesini biz bu yolla ErzurumRize yolu üzerinden lojistik merkezimize taşıyacağız. Ve bu lojistik limanımız Karadeniz’in çok önemli bir lojistik merkezi olacak. Bizim Orta Asya’ya, Kafkaslara açılan kapımız olacak. Bu havalimanı, lojistik merkez gibi birbirine entegre projeler ile birkaç seviye birden bu yörenin ticaret, turistik, tarımsal seviyesini yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık prensip ...
Uçak pisti, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde olacak olan kule kendini göstermeye başladı Rize Valisi Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı'nda alt yapıda yüzde 90, üst yapıda yüzde 30 seviyesine geldik" "Hedefimiz, havalimanını yıl sonu itibariyle hava ulaşımına açmaktır"
YEREL HABERLER Uçak pisti, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde ...
Köpeğe minibüsle çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 966 TL ceza
YEREL HABERLER Köpeğe minibüsle çarpıp ölümüne neden olan sürücüye ...
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk' 
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam ...