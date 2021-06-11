Rize’de okullar arası ‘Atma Türkü Yarışması’ düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de okullar arası ‘Atma Türkü Yarışması’ düzenlendi

İHA

Rize’de okullar arası ‘Atma Türkü Yarışması’ düzenlendi

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Değerlerimizi Yaşatıyoruz’ projesi kapmasında atma türkü, tekerleme ve mani yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada Rize’deki tüm liselerden öğrencilerin eserleri yarıştı. Yarışmanın ödül töreninde ise 2015 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’ne eklenen atma türkü ustası Osman Efendioğlu öğrencilerle karşılıklı türkü atıştı.
Teknolojinin getirdiği yenilikler birçok kültürel zenginliklerin unutulmasına sebep olurken, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Değerlerimizi Yaşatıyoruz’ isimli bir proje başlatıldı. Projede Rize’nin unutulmaya yüz tutmuş önemli kültürel değerlerinden biri olan Atma Türkü, tekerleme ve mani için ise bir yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmada ise Rize'deki liselerden bir çok öğrenci kendilerine ait atma türküler ile katıldı. Yarışmanın ardından ise Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik ve Meslek Lisesi konferans salonunda ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törene 2015 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’ne eklenen Atma Türkü Ustası Osman Efendioğlu da davet edildi. Salona gelen Efendioğlu öğrenciler ile birlikte sahneye çıkarak karşılıklı Atma Türkü atıştı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.
Ödül töreninde konuşma yapan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, türküler ile değerlerin geleceğe taşındığının altını çizerek “Kültür bir birikimdir kültürel birikim bizim çok fazla belki yazılı roman anlamında veya kültürümüzü aktaracak anlamında çok fazla yazılı eserimiz olmayabilir ama biz türkülerimizle değerlerimizi geleceğe aktarıyoruz. Biz yaşayan insanlarımızla kültür birikimimizi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz ve bunu da yapıyoruz” dedi.
Programın sonunda plaket alan Osman Efendioğlu, katılımcılara ve Milli Eğitim Müdürü Engin Emen’e Atma Türkü ile teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
YEREL HABERLER 'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
Tehlike altındaki ‘Şimşir Ormanlarının Korunması ve Geleceği’ni konuştular
YEREL HABERLER Tehlike altındaki ‘Şimşir Ormanlarının Korunması ve ...
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
YEREL HABERLER Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, ...
Rizespor'un genç file bekçisi, transferin gözde isimleri arasında
YEREL HABERLER Rizespor'un genç file bekçisi, transferin gözde ...
Bülent Uygun: Yabancı sayısı her yıl birer birer düşürülebilir
YEREL HABERLER Bülent Uygun: Yabancı sayısı her yıl birer birer ...
İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı Rize Valisi Kemal Çeber: "İyidere Lojistik Merkezi sadece Rize’nin değil Türkiye’nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacak" "Lojistik merkezi için bugüne kadar 41 bin ton dolgu yaptık"
YEREL HABERLER İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu ...
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık prensip ...
Uçak pisti, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde olacak olan kule kendini göstermeye başladı Rize Valisi Kemal Çeber: "Rize-Artvin Havalimanı'nda alt yapıda yüzde 90, üst yapıda yüzde 30 seviyesine geldik" "Hedefimiz, havalimanını yıl sonu itibariyle hava ulaşımına açmaktır"
YEREL HABERLER Uçak pisti, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde ...