Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor



Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz'de, dik ve engebeli arazilerde hasat edilen çaylar, kamyonetin yanı sıra otomobillerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Çayların, otomobilin bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerinde taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor. Ürününü otomobille taşıyan Fatih Merev, "Biz bu görüntülere alıştık" dedi.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da mayıs ayında başlayan yaş çay hasadı sürüyor. Bölgenin dik ve engebeli arazi yapısında hasat edilen çaylar kamyonetlerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Alım yerlerinde kamyonlara yüklenen çaylar, kuru çaya dönüştürülmek üzere çay fabrikalarına naklediliyor. Ancak kamyoneti olmayanlar çay yüklerini otomobilleri ile taşıyor. Bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerine konulan kilolarca çay, zorlu bir yolculukla taşınıyor. Otomobiller yaş çay sezonu boyunca kamyonet görevi gördüğü bölgede ortaya sıra dışı görüntüler çıkıyor.

'BU ARABALARIN ADI ÇAY ARABASI'

Hasat ettiği ürünü otomobiliyle taşıyan Yılmaz Güçka, "Civar köylerde genelde bu model arabalar kullanılıyor ve adı çay arabası. Bezleri koyduğumuz yaş çayları otomobile yüklüyoruz, bahçemizden alım yerine getiriyoruz. Bu çayları bırakacağım, tekrar geriye döneceğim bir bu kadar daha yükleyip geri geleceğim, her defasında yaklaşık 300 kilo taşıyorum" dedi.

'LÜKS ARAÇLARINI KULLANANLAR DA VAR'

Çay üreticisi Fatih Merev de, "Çay zamanı vatandaş çayını satabilmek için arabasını feda ediyor. Lüks araçlarla çaylarını getirenler de var. Eski arabaların kaportasının üzerini çayla dolduruyorlar ama yeni arabalara tabii kıyamıyorlar, sadece bagaj ve arka koltuğa çay bezlerini dolduruyorlar. Biz çay zamanı bu görüntüleri alıştık" ifadesini kullandı.

İsmail Can ise, "Arabaya istesek bir ton da yük koyabiliriz, ama yere değiyor. Yere değene kadar yükleyebildiğimiz kadar yüklüyoruz. Araba bizim için önemli değil önemli olan çay. Çaylığımızla alım yeri arasındaki kısa mesafede taşıma ihtiyacımızı bu şekilde gideriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-06-12 09:54:06



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