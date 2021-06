Hobi olarak başladılar, meslek sahibi oldular Rize’de yaşayan Ümmügülsüm Öztürk ile arkadaşı Büşra Kasap, hobi olarak başladıkları ipek böceği yetiştiriciliği için evlerinin bir odasını onlara ayırdılar

Rize’de yaşayan ve asıl mesleği aşçılık olan Ümmügülsüm Öztürk ile arkadaşı Büşra Kasap, hobi olarak başladıkları ipek böceği yetiştiriciliğini şimdilerde meslek haline getirdi.

Rizeli Aşçı Ümmügülsüm Öztürk dört yıl önce ipek böceklerine merak saldı. İnternette gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hobi olarak evlerinde ipek böceği yetiştirmeye başladı. Zaman geçtikçe ipek böceklerini çok seven Öztürk, böceklerin sayılarını artırarak işi haline getirdi. Ümmügülsüm Öztürk’ün arkadaşı Büşra Kasap da ipek böceği yetiştirmeye başladıktan sonra işlerini birleştirdi. Şimdilerse ise bir iki arkadaş bir depo kiralayıp üretimlerini arttırmak istiyor.

İpek böceği yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını ancak bugünlerde 100 kutu ipek böceği olduğunu belirten Ümmügülsüm Öztürk "Özel bir şirkette aşçı olarak çalışıyorum. Hobi olarak bu işe başladık. Dört senedir bu işe merak saldım. İnternetten araştırdım. Daha sonrasında kendimizi bu işin içinde bulduk. İlk bir kutu ile başladık. Bir kutuda İki bin küsur ipek böceği var. Yavaş yavaş bu sayıyı artırdık. Şu an da elimizde mevcut 100 kutu var” şeklinde konuştu.



“Ortak olmak isteyenler var”

Başkaları tarafından ortaklık tekliflerinin geldiğini söyleyen Öztürk “Etrafımızdan güzel yorumlar alıyoruz. ’Yapabilir misiniz?’ gibi sorular alıyoruz bazen. Evet yapabiliriz, neden yapamayalım? Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Depoya taşındıktan sonra da ekip kurmayı düşünmüyoruz. Şu an bizim için çok erken. Ortak olmak isteyenler çoğaldı. Ama biz şimdilik istemiyoruz. Bizim için çok erken” ifadelerini kullandı.



“Güzel bir getirisi var”

Yetiştiriciliğin çok zor olduğunu fakat güzel bir getirisi olduğunu ifade eden Öztürk “Ürettiğimiz kozaları sadece Kozabirlik alıyor. Kozabirlik dışında satış gerçekleştirmiyoruz. Günde üç kez yemliyoruz. Böcekler yavru iken günde dört seferdi. Büyüdükçe günde üç sefere düşürdük. Sabah, öğle ve akşam yemliyoruz. Böcekler dört gün yiyor, bir gün uykuya geçiyor. Her uyudukları zaman bir yaş alıyorlar. Kırk günü tamamladıktan sonra koza örmeye başlıyorlar. Dört yıldır bu işi yapıyorum. Bu sene üzerinde biraz daha yoğunlaştım. Güzel bir getirisi var” diye konuştu.



“İlk başlarken kırk beş gün çok yoğun”

İpek böceklerini beslemeye başlayınca ilk 45 günün çok önemli olduğunu söyleyen Büşra Kasap "Özel bir şirkette muhasebe bölümünde görevliyim. Gülsüm hanım sayesinde bir yıldır ben de bu işe başladım. Bakımları gayet zor. İlk başlarken bir kutu ideal. Yaklaşık kırk beş gün sosyal yaşantınızı bir kenara atmanız lazım" dedi.



“Dut arazisi şart”

Kendilerinin dut arazileri olmalarına rağmen yaprak eksikliği yaşadıklarını dile getiren Kasap ”Bu işi yapabilmeniz için dut arazinizin olması gerekiyor. Başka türlü gerçekten çok zor. Bizim dut arazimizin olmasına rağmen yetişemiyoruz. Şu an yaprak sıkıntımız var” bilgisini paylaştı.



“Evde doksan kasa ipek böceği var”

Evinde doksan civarı kasa olduğunu ve yakın bir tarihte üretimi büyütmek için depo kiralayacaklarını dile getiren Büşra Kasap ”Evimde doksana yakın kasa var. Yakında depoya taşınacağız. Ben dediğim gibi bu yıl dahil oldum. İnşallah güzel işler yapacağız” şeklinde konuştu.

