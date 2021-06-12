Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi

DHA

Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)RİZE'de çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış, çeşitlendirmiş durumda" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Yazıcı, organize sanayi bölgesinin tam kapasite çalışmaya başlaması halinde bin 500 kişinin istihdam edileceğini söyledi. İkinci organize sanayi bölgesi için de çalışma yapıldığını belirten Yazıcı, "Talepler dikkate alınmak sureti ile ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Arsanın temini kamulaştırılması konusunda ilerlemeler sağlanmış durumda. Talepler alınma aşamasına gelinmiş ve bu bölümde 21 sanayi parseli oluşturulacak. Rize'nin kalkınmada öncelikli yöreler çalışmasında üçüncü kümeye getirilmiş olması nedeniyle sanayi bölgesinin imkanların kazanılması bakımından aleyhe etkiliyor. Öyle bir duruma getirilmiş ki; Gaziantep, Mersin, Samsun ile aynı düzeyde. İlgili bakanlığa ileteceğiz ve arkadaşlar bunu değerlendirecek. Bir diğer konu burada faaliyet için ihtiyaç duyulan doğalgaz erişiminin sağlanması. Çünkü, çok yüksek maliyetle depolanmış yerden temin ediyorlar. İnşallah sisteme entegre olacak şekilde doğalgazın gelişimi sağlanması konusunda çalışma yapacağız. Üçüncü bir sorun ise buranın bir tünel ile Ovit ve lojistik ağ bağlantısının sağlanması" dedi.
Organize sanayi bölgesinin Rize'ye önemli imkanlar sağlayacağını kaydeden Yazıcı, "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış, çeşitlendirmiş durumda. Son derece sevindirici, arkadaşlarımız burayı ilgiyle dikkatlice takip ediyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-06-12 11:22:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hobi olarak başladılar, meslek sahibi oldular Rize’de yaşayan Ümmügülsüm Öztürk ile arkadaşı Büşra Kasap, hobi olarak başladıkları ipek böceği yetiştiriciliği için evlerinin bir odasını onlara ayırdılar
YEREL HABERLER Hobi olarak başladılar, meslek sahibi oldular Rize’de ...
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
YEREL HABERLER Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çaykur Rizespor´un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´un kamp programı belli oldu
Rize’de okullar arası ‘Atma Türkü Yarışması’ düzenlendi
YEREL HABERLER Rize’de okullar arası ‘Atma Türkü Yarışması’ ...
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
YEREL HABERLER 'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
Tehlike altındaki ‘Şimşir Ormanlarının Korunması ve Geleceği’ni konuştular
YEREL HABERLER Tehlike altındaki ‘Şimşir Ormanlarının Korunması ve ...
Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, terminalin maskotu oldu
YEREL HABERLER Bilet satış görevlisinin bulup beslediği karga, ...
Rizespor'un genç file bekçisi, transferin gözde isimleri arasında
YEREL HABERLER Rizespor'un genç file bekçisi, transferin gözde ...
Bülent Uygun: Yabancı sayısı her yıl birer birer düşürülebilir
YEREL HABERLER Bülent Uygun: Yabancı sayısı her yıl birer birer ...
İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu başladı Rize Valisi Kemal Çeber: "İyidere Lojistik Merkezi sadece Rize’nin değil Türkiye’nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacak" "Lojistik merkezi için bugüne kadar 41 bin ton dolgu yaptık"
YEREL HABERLER İyidere Lojistik Merkezi için deniz dolgusu ...