Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi



Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)RİZE'de çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış, çeşitlendirmiş durumda" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Yazıcı, organize sanayi bölgesinin tam kapasite çalışmaya başlaması halinde bin 500 kişinin istihdam edileceğini söyledi. İkinci organize sanayi bölgesi için de çalışma yapıldığını belirten Yazıcı, "Talepler dikkate alınmak sureti ile ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Arsanın temini kamulaştırılması konusunda ilerlemeler sağlanmış durumda. Talepler alınma aşamasına gelinmiş ve bu bölümde 21 sanayi parseli oluşturulacak. Rize'nin kalkınmada öncelikli yöreler çalışmasında üçüncü kümeye getirilmiş olması nedeniyle sanayi bölgesinin imkanların kazanılması bakımından aleyhe etkiliyor. Öyle bir duruma getirilmiş ki; Gaziantep, Mersin, Samsun ile aynı düzeyde. İlgili bakanlığa ileteceğiz ve arkadaşlar bunu değerlendirecek. Bir diğer konu burada faaliyet için ihtiyaç duyulan doğalgaz erişiminin sağlanması. Çünkü, çok yüksek maliyetle depolanmış yerden temin ediyorlar. İnşallah sisteme entegre olacak şekilde doğalgazın gelişimi sağlanması konusunda çalışma yapacağız. Üçüncü bir sorun ise buranın bir tünel ile Ovit ve lojistik ağ bağlantısının sağlanması" dedi.

Organize sanayi bölgesinin Rize'ye önemli imkanlar sağlayacağını kaydeden Yazıcı, "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış, çeşitlendirmiş durumda. Son derece sevindirici, arkadaşlarımız burayı ilgiyle dikkatlice takip ediyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-06-12 11:22:26



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