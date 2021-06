Çaykur Rizespor'da Kıran adaylığını açıkladı

Selman KUTLU-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA) Rizeli armatör Tahir Kıran, Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Kongresi'nde, başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Çaykur Rizespor camiasının hem saha içi hem saha dışında mevcut düzenini değiştireceğine inandığı armatör Tahir Kıran, Rize´de gerçekleşen basın toplantısında adaylığını resmen açıkladı.

Rizespor´u, Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracaklarını ve bu büyük camiayı ileriye taşıyacaklarını kaydeden Kıran, "Son yıllarda sürekli olarak hemşerilerimden, Rizespor taraftarlarından ve de camiamızdan Rizespor Başkanı olmam konusunda büyük bir talep görmekteyim. Bu gerçekten çok onur ve gurur verici. Rizespor Başkanlığı, her Rizelinin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rizespor´a henüz zamanı gelmediği için başkan olmayı düşünmediğimi iki kez basın açıklaması yaparak duyurmama rağmen, bu teveccüh her geçen gün artarak devam etti. Rize ile adım öylesine özdeşleşmiş durumda ki, bu ısrarlı teveccüh karşısında ben de Rizespor´a hizmet borcum olduğunu ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle 19-26 Haziran 2021 tarihinde yapılacak genel kurulda bu şerefli makama aday olma onurunu yaşamaya karar verdim" dedi.

`BU YOLDA HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ´

'Hep beraber olacağız, beraber yürüyeceğiz' diyen kıran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Karadenizli insanlarız, hırslı insanlarız. Tuttuğumuzu kopartırız. Bu yolda beraber el ele verip yürüyeceğiz. Burada da en büyük pay sizin olacak. Bize destek vereceksiniz. Rizespor´a destek vereceksiniz, Trabzonspor´a da destek vereceksiniz, Giresun´a, Samsun´a, Ordu´ya, Zonguldak´a hepsi birbirine tutunacak. Biz bunun alt yapısını yapmaya hazırlandık"

`KİMSE RİZESPOR´DAN ÇÖP DAHİ ALAMAZ´

Transfer çalışmalarına değinen Kıran, "Transferlerle ilgili çalışmalarımız da yaklaşık bir aydır sürüyor. Tabi bazen asılsız haberlerde çıkıyor. Ben burada olduğum sürece kimse Rizespor´dan çöpünü bile alamaz. Ciddi anlamda çok sert ama centilmen bir anlamda ilerleyeceğiz" dedi.

`RİZESPOR SAHAYA ÇIKTIĞINDA RAKİBİNİ TİTRETECEK´

Herkesle dost olacaklarını vurgulayan Kıran, "Rakibiz ama öyle bir Rizespor yapmayı planlıyoruz ki herkese rakip olacak. Rizespor sahaya çıktığı zaman karşısında kim olursa olsun, karşısındakini titretecek bir Rizespor yaratmak için geldik buraya. 3 yıla meyvelerini verecek, burada Rize halkı sabırlı kalmalıdır" diye konuştu.

'KALICI VE SAĞLAM BİR RİZESPOR'

Rizespor'un artıları olduğunu söyleyen Kuran, "O artıları daha da ileriye getirerek Rizespor'u küme düşmeye oynayan takımdan çıkarıp ilk 5'e oynayan takım haline getirmek. Sadece saha sonuçlarıyla hareket etmemek gerek. Önemli olan ben giderim başkası gelir o gider başkası gelir ama tek hedefimiz öncelikle kalıcı ve sağlam bir Rizespor oluşturmak. Onun için de el ele vereceğiz. Biz Rizespor'u zamana taşımaya geldik. Her şey profesyonelce olacak. Kurumsal olacak. Artık amatörlük yok. Rizespor dendiği zaman herklesin saygı duyacağı bir takım ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

'KAMPA KADAR TRANSFERLERİ YETİŞTİRECEĞİZ'

Transfere yoğunlaşacaklarını söyleyen Kıran, "Malum isim söylersek fiyatı hemen iki katına çıkıyor. O nedenle şu an sessiz ve derinden ilerlemekte fayda var. Transferler bitmeden imza atılmadan açıklama taraftarı değilim. Elimizden geldiğince kampa kadar transferleri getirmeye çalışacağız. Ama kolay değil bu işler. Genç oyunculara şans vermek istiyorum. 3 senenin sonunda Rizespor'un ortada bir iskeleti olacak. Ortalama yaşı da 21 22 olacak. O zaman da Türk futbolunda kalıcı olacağız" dedi.

'BÜLENT BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI'

Bülent Uygun ile görüştüğünü söyleyen Kıran, "Yeni sezon için kendisi boş mukaveleye imza atarak önüme koydu. Bülent Uygun´dan aldığım raporda şu anda takımda toplamda 9 oyuncu var, bunların da sadece 2 tanesi ilk 11 de oynayabilecek durumda. Biliyorum beklenti büyük ama kimse merak etmesin, iyi bir takım yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'YABANCI KURALI PİYANGOSU BANA VURDU'

Kıran, "Biz bu sene 2 ya da 3 adet kemik adam yerleştirebilirsek iyi olacak. Bir de yabancı kuralı çıktı. Bu çok ciddi anlamda değişmesi gereken bir karar. Bana vurdu piyango. 3 tanesi kulübede 3 tanesi kadro dışı. Al milyon Euro´luk 6 adamı kadro dışında tut. Umarım bu değişecektir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

