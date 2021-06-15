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Karadenizli teknelerini, kayıklarını dağlara taşımaya başladı Trabzon'daki dağın yamacındaki gezinti teknesinden sonra şimdi de Rize'de bir kayık 2 bin 360 metre yüksekliğindeki Çağrankaya Yaylası'na taşındı Yaylaya gelenler kayık eşliğinde bulut denizini ve gün batımını izleyecek

İHA

Karadenizli teknelerini, kayıklarını dağlara taşımaya başladı Trabzon'daki dağın yamacındaki gezinti teknesinden sonra şimdi de Rize'de bir kayık 2 bin 360 metre yüksekliğindeki Çağrankaya Yaylası'na taşındı Yaylaya gelenler kayık eşliğinde bulut denizini ve gün batımını izleyecek

Karadenizli son dönemde teknelerini kayıklarını dağların yaylaların zirvesine taşıyarak farklı turizm konseptleri oluşturmaya çalışıyor.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde bir girişimci İstanbul Boğazı’nda bir zamanlar gezinti için kullanılan 15 metrelik tekneyi dağın yamacına getirerek kafe haline dönüştürdü. Dağın yamacındaki tekneyi görenler bunun şaşkınlığını yaşaya dursun, bu kez Rize'nin İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'nda da benzer bir çalışma yapıldı. İkizdere Belediyesi tarafından yaylada çoğu zaman yaşanan bulut denizine nazır tepeye bir kayık yerleştirilerek farklı bir turizm konsepti oluşturulmaya çalışıldı.

"Hamsi kavağa çıkmaz ama biz kayığı dağa çıkardık"
Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Rize sahilinden aldıkları kayığı 2 bin 360 metre yüksekliğe çıkardıklarını söyledi. Karagöz “Bir hoşluk olsun istedik. Yaylarımız çekim merkezi olsun, insanlarımız gelsin güzel fotoğraflar çeksinler, yerel halk için de kullanabileceği bir alan olsun istedik. Rize’den 7 metrelik bir kayığı aldık. Hamsi kavağa çıkmaz ama biz kayığı dağa çıkardık. Bayrak direği koyacağız, ağlar koyacağız, yelken koyacağız insanlar gelecek burada fotoğraf çekilecekler. Çok güzel bir gün batımı ve bulut denizi oluşuyor burada. Rize’ye doğru, denize doğru bir hoşluk olsun istedik” ifadelerini kullandı.

“Karadeniz fıkrasını biz gerçeğe çevirdik”
Sanayiye elverişli olmayan İkizdere ilçesinin turizm ile gelişebileceğini ve doğasına insanların ihtiyacı olduğunu dile getiren Karagöz “Karadeniz fıkrasını biz gerçeğe çevirdik. Bu tamamen ücretsiz vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Kendimiz gelip bakımını yaparız. Gelecek insanlar keyifle fotoğraf çekilecekler. Geçen yıl bir salıncak yaptık. Burası bir seyir tepesi. Sanayiye elverişli bir coğrafyamız yok, o yüzden turizmle gelişeceğiz. Biz hep söylüyoruz İkizdere’nin gelişmeye ihtiyacı var ama insanların da İkizdere’nin doğasına ihtiyacı var” dedi.

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