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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

İHA

Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Rize’de meydana gelen trafik kazasında biri Gürcistan uyruklu 2 kişi öldü, Gürcistan uyruklu bir başka çay işçisi ise yaralandı.
Kaza Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Kalaycı (55) yönetimindeki 53 FJ 884 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Hasan Kalaycı ve bölgeye çay toplamak için geldiği öğrenilen Gürcistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir başka Gürcistan uyruklu kişi ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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