Çaykur Rizespor'da Samudio ayrıldı

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RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü, sözleşmesi sona eren hücum oyuncusu Braian Jose Samudio´ya teşekkür ederek oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian Jose Samudio Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM

2021-06-16 10:17:54



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