Rize'de, `arabalı sinema´ etkinliğinde renkli görüntüler



Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA) RİZE´de düzenlenen arabalı sinema etkiliğine ilgi büyük oldu. Dev ekrana yansıtılan sinema filmini otomobilinde izleyenlerin yanı sıra bir aile ise geldikleri kamyonetin kasasına konulan koltuklara oturarak keyifle film izledi.

Rize'de, 'Arabalı Sinema' etkinliği, Rize Belediyesi'nin ev sahipliğinde pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleşti. Açık otoparkta kurulan dev ekranda gösterilen sinema filmini katılımcılar kendi arabalarının içinden izledi. 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' isimli filmi izleyenler, belediye ikramlarının yanı sıra yanlarında getirdikleri termoslarla çay içti, çekirdek çitledi. Filmi izlemeye bir aile bebekleri ile geldi. Bir aile ise kamyonet kasasına kurulan oturma grubuyla alana geldi.

'KOLTUK, SEHPA, HALI VAR'

Kamyonetle gelen İbrahim Kaya, "Arabalı sinema var dediler bizde oturma odasını kamyona koyup getirdik. Sehpamız ve halımız bile var. Semaverde getirecektim ama duman çıkar hoş olmaz diye getirmedik. Çok eğleniyoruz" dedi.

Ata Kurt ise "Arkadaşlar sinemaya gidiyoruz dedi, geldik, evi getirmişler buraya. Koltuğa oturmakta bana nasip oldu, yerimi buldum, keyfim yerinde" diye konuştu.

Recep Albayrak da "Çayımız olmadan olmazdı, termosu doldurduk, şimdi hem filmi izliyoruz hem de çayımızı içiyoruz, patlamış mısırda var. Yine böyle etkinlikler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çay hasadını erkenden tamamlayarak sinema izlemeye geldiğini söyleyen Remziye Karaali, "Çay toplamayı erkenden bitirdim, buraya geldim. Filmde çok güzel zaten. Benim içinde değişik bir etkinlik oldu" dedi.

Filmi izleyenler arasında yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, "Şehrimizin farklı etkinliklerle renklenmeye ihtiyacı var. Pandemi sürecinde bu tarz etkinliklere özlem oldu. Arabalı sinema etkinliğinin ilki gibi ikincisi de yoğun katılımla gerçekleşti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-06-17 22:55:06



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