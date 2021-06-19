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Çaykur Rizespor´da genel kurul ertelendi

DHA

Çaykur Rizespor´da genel kurul ertelendi


RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor´da bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için 26 Haziran tarihine ertelendi.
Yeşil-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "19 Haziran 2021 Cumartesi saat 12:00'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması gereken Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 91. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; oy kullanma hakkına sahip üyelerimizin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 12.00´de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi´nde, aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu; üyelerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Rize
2021-06-19 15:12:59

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