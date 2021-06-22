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Rize’de 2018 yılında meydana gelen selde dere yatağındaki 7 katlı bina ile sembolleşmişti Muradiye beldesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

İHA

Rize’de 2018 yılında meydana gelen selde dere yatağındaki 7 katlı bina ile sembolleşmişti Muradiye beldesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Rize’de 2 Ağustos 2018 tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde sembolleşen ve daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan kararla yıkılan dere yatağındaki 7 katlı binanın bulunduğu Muradiye beldesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.
2 Ağustos 2018 tarihinde Rize’de şiddetli yağıştan dolayı merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde dere taşması sonucu sel meydana gelmiş, derenin hemen üzerinde bulunan 7 katlı bina yaşanan bu selde sembol haline gelmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı selin ardından harekete geçerek kamulaştırma yoluyla binanın yıkımına karar vermişti. 7 katlı bina 4 günde yıkılırken, sel ve yağışlar nedeniyle o dönemde sıkça gündeme gelen Rize’nin Muradiye beldesinde TOKİ Sosyal Konutları kapsamında 120 adet 2+1 daire, 38 adet 3+1 olmak üzere hedeflenen 158 adet konutun yapımına başlandı.
Toplamda 9 bloktan oluşacak olan binalar 20 dönüm üzerine zemin üstü dört kat şeklinde olacak. 2020 yılında hak sahiplerinin kura ile belirlendiği konutlarda hak sahiplerinin yüzde 70’i Muradiye beldesi ve civar köylerden oluşurken, yüzde 30’luk kısım ise Rize’nin diğer ilçelerinden kuraya katılan vatandaşlardan oluştu. 34 milyon 500 bin lira olacak olan proje için gün sayılırken, konutların Muradiye beldesinin merkez nüfusunun artmasına, esnaf çeşitliliğinin değişmesine ve şehir görünümü kazanmasına etken olacağı öngörülüyor.
Uzun zaman üstüne Muradiye’ye gelenlerin çok şaşırdığını dile getiren Muradiyeli esnaf Murathan Sarımehmet “Yıllardır burada yapılamayan projeler vardı. Bu projenin tam yerinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yıllar önce beldemizden ayrılan kaptan arkadaşımız var. Şimdilerde tatile geldi ve beldemizin çok geliştiğini, görünce çok şaşırdığını söyledi. Bende Muradiye esnafı olarak bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan her hizmetin güzel olduğunu belirten Yunus Sarımehmet “Proje bittiği zaman göreceğiz. Şu an kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat muhtemeldir ki sonu iyi olur. Faydası olur. Yapılan her hizmet güzeldir” ifadelerini kullandı.
Projelerin bölgede devam edeceğini umut eden Muradiyeli esnaf Aydoğan Yıldırım ise “Beldemize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Muradiye’de esnaf olarak beldemizde böyle bir projenin gerçekleşmesine etken olan belediye başkanımız ve siyasi yetkililerimize teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı olacağı inancındayım. Bu tür projelerin dere bölgesinde devamı olacağına da inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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