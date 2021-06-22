Rize'de denize giren Afgan genç boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arzu ERBAŞ/FINDIKLI(Rize), (DHA) RİZE'nin Fındıklı ilçesinde sahil kenarında denize giren Afganistan uyruklu Yusuf Rahibi (25), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde denize giren Afganistan uyruklu Yusuf Rahibi, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayıp, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışması sonucu Yusuf Rahibi´nin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ

2021-06-22 17:03:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.