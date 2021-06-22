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Rize'de denizde kaybolan Afgan gencin cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Rize'nin Fındıklı ilçesinde serinlemek için denize girerek bir anda gözden kaybolan Afganistan uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Rize'de denizde kaybolan Afgan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde serinlemek için denize girerek bir anda gözden kaybolan Afganistan uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, ilçe merkezinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Yusuf Rahibi isimli Afganistan uyruklu vatandaş bir anda gözden kayboldu. Olay yerinde bulunan diğer vatandaşlar Rahibi'nin kaybolduğunu fark etmesi üzerine kolluk kuvvetlerine haber verdi. Olay yerine gelen Hopa Sahil Güvenlik ve Rize Deniz Şube ekipleri geniş çapta arama başlattı. Denizde kaybolan Rahibi ilçeye bağlı Aksu Mahallesi Arılı Deresi'nin deniz ile kesiştiği yerin 50 metre ilerisinde Rize Deniz Liman Şube ekipleri tarafından cansız olarak bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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