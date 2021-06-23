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Dünyanın en büyük çay bardağı inşaatında çalışan işçiler bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyor

İHA

Dünyanın en büyük çay bardağı inşaatında çalışan işçiler bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyor

Rize’de yapımı hızlı bir şekilde devam eden vizyon projesi ‘Çay Çarşısı’nda çalışanlar, Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek olan dünyanın en büyük çay bardağı inşaatında emekleri olduğu için mutlu olduklarını söylüyor.
Ahşabından, duvarına, mantolamasından elektrik tesisatlarına kadar bir çok usta ve işçinin çalıştığı proje tamamlandığında içerisinde çayın serüvenini anlatan müze ve 13D sinema salonuyla hizmet verecek. Çay Çarşısı aynı zamanda 29 metrelik devasa çay bardağı ile hem Rize’nin sembolü olacak hem de dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek. Ayrıca Çay çarşısının bünyesinde çay bardağının etrafında ise yöresel ürünlerin satışının olabileceği dükkanlar yer alacak.
Projenin gelecek nesiller için bir imza örneği olacağını ve bu nedenle projede yer almaktan gurur uyduklarını dile getiren Onur Eker isimli inşaat çalışanı “Guinness rekorlar kitabına girmiş bir projede çalışmak bize de nasip oldu. Güzel bir duygu ve gurur verici. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıp gelecek nesillere imzamızı bırakmak istiyoruz” derken, mobilya ustası Muhammet Metin ise “Dünyanın en büyük çay bardağı projesinde çalışmak gurur verici. Gelecekte çocuklarımıza inşaatını biz yaptık diyebilecek olduğumuz için mutluyuz. Gelecek nesillere imzamızı bırakıyoruz. Gururlanabileceğimiz bir proje. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizde buradan ekmeğimizi yiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bir başka yapı ustası Recep Usta ise projenin Rize için geç kalınmış bir proje olduğunu dile getirerek “Rize için gerekli olan projeydi. Çay Rize’nin sembolüdür. Rize’ye özgü olduğundan güzel düşünülmüş bir çalışma. Yöresel olarak da çayın tanıtılması tarafından da katkıları olacaktır. Olması gerekiyordu hatta geç kalınmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ahşap çalışmalarını biz yürütüyoruz. Biz de bir iz bırakacak olduğumuz için mutluyuz. Rize’ye hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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