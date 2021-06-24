Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

Arzu ERBAŞ/DEREPAZARI (Rize), (DHA)RİZE'nin Derepazarı ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada tartıştığı arkadaşı Yusuf Y. (37) tarafından tabancayla vurulan Sadık Karaoğlu (43), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İlçedeki bir taksi durağının yanında birlikte yürüyen Sadık Karaoğlu ve arkadaşı Yusuf Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Y., belinden çıkardığı tabancayla Sadık Karaoğlu'nu ateş etti. Tabancadan çıkan 3 merminin isabet ettiği Sadık Karaoğlu, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yusuf Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Derepazarı Arzu ERBAŞ
2021-06-24 22:21:06
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