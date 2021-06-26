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Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran dönemi

DHA

Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran dönemi


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Tahir Kıran başkanlığa seçildi.
Çaykur Rizespor'da 19 Haziran'da yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 217 delegeden 153'ünün katılımıyla gerçekleşti. Divan başkanlığını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yaptığı kongrede konuşan eski başkan Hasan Kartal, "İyi kötü bir şeyler yaptık çok şükür. 3 bin 500 4 bin ile başladığımız seyirci potansiyelimizi 12 bin kişiye kadar çıkardık. Ekonomik olarak çok dikkat ettik. Yeni başkanımız eksik yaptığımız yerlerimizi söyler Biz her zaman açığız. Başkanımızın da bundan sonra yanında olacağımızı kendisine belirtiyorum. İkimiz de Rizeliyiz ve Rize için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sportif başarılar da daha iyi yerlere gelirsek çok daha güzel olur" dedi.
Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından yapılan açık oylamada tek aday olan Tahir Kıran, başkanlığa seçildi.
`BU BÜYÜK CAMİAYI ZAMANA TAŞIYACAĞIZ´
Oylamanın ardından konuşan yeni başkan Tahir Kıran, "Son yıllarda sürekli olarak siz hemşehrilerimden Çaykur Rizespor Başkanı olmam konusunda büyük bir talep görmekteydim. Bu gerçekten çok onur ve gurur vericiydi. Çaykur Rizespor Başkanlığı, tıpkı benim gibi her Rizelinin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır" ifadelerini kullandı.
"Bir Rizeli olarak Rizespor´a hizmet borcum var" diyen Kıran şunları söyledi:
"Bahane üretmeden, sorunun parçası değil, çözümün anahtarı olacağız. Çözüm üretebilecek güçlü bir kadro ile başarılı yıllar için geliyoruz. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor´u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı zamana taşıyacağız. Rizespor camiasını, hem saha içinde hem saha dışında en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rizespor´da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Kulübümüzü bütün branşlarda en yukarıya taşımak ve özellikle lokomotifimiz olan futbolda başarımızı artırarak hak ettiğimiz payı almak; kulübümüzün haklarını saha içinde ve dışında kısaca her zeminde korumak; kulüp kaynaklarını, birikim ve imkânlarımızla birleştirerek, taraftarlarımız ve şehrimiz için zenginliğe dönüştürmek biz Rizesporluların ortak ülküsüdür. Ülkümüz, düsturumuz ve ilkelerimiz bize Rize´nin ve Rizespor´un sorumluluğunu yüklerken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimizde spor ahlakından tavizsiz hareket için bir yön vermektedir. Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Ne benim ne bir başkasının Rize´nin büyüklüğünün önüne geçmesi söz konusu dahi olamaz. Rizespor kimsenin cebine sığmaz!"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Salondan detaylar
-Oy kullanma işlemi
-Hasan Kartal'ın konuşması
-Tahir Kıran'ın konuşması
(HABER:ARZU ERBAŞ KAMERA:DOĞANCAN İLEK/RİZE-DHA)
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-06-26 14:37:16

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