Tahir Kıran Rizespor’un yeni başkanı oldu

Çaykur Rizespor'da gerçekleşen Seçimli Genel Kurul'da tek aday olan Tahir Kıran, 217 delegenin oy birliği ile kulüp başkanlığına seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde divan başkanlığını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in yaptığı Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 91. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde, tek aday olan Tahir Kıran, başkan seçilerek Çaykur Rizespor’un 36. başkanı oldu.

Kongrede açıklama yapan Kıran "Çaykur Rizespor Başkanlığı, tıpkı benim gibi her Rizelinin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rizespor’a, çok istememe rağmen henüz zamanı gelmediği için başkan olmayı düşünmediğimi iki kez basın açıklaması yaparak duyurmuştum. Camiamız sağ olsun, bu teveccüh her geçen gün artarak devam etti. Rize ile adım öylesine iç içeydi ki, bu ısrarlı teveccüh karşısında ben de artık zamanının geldiğini düşündüm ve bugün karşınıza çıkıp bu onurlu vazife için aday oldum. Bir Rizeli olarak Rizespor’a hizmet borcum var. Rahmetli babam hemşehriniz Turgut Kıran bize Rize sevgisini miras bıraktı. O tam bir Rize sevdalısı olmanın yanı sıra iyi bir Rizesporluydu. Eğer bir işe dört elle sarılmayacaksanız o işe bulaşmayın, ya bir işi tam yapın ya da o işe hiç girmeyin öğüdünü de bize veren oydu. Ben bir armatörüm, denizciyim. Bizim ne zorluklarla boğuştuğumuzla, ne tür sorunlara göğüs gerdiğimizle ve karşılaştığımız fırtınalarla kimse ilgilenmez. Soru açıktır. Gemi limana yanaştı mı yanaşmadı mı? Biz kimseyi mazeretlerle boğamayız. Bizim tek görevimiz vardır o da gemiyi sağlam ve sağlıklı şekilde limana getirmektir. Nitekim ben de denizcilikteki bu düsturumuzu kulübümüze taşımaya çalışacağım. Bahane üretmeden sorunun parçası değil ‘çözümün anahtarı’ olacağız. Çözüm üretebilecek güçlü bir kadro ile başarılı yıllar için geliyoruz" dedi.



"Rizespor efsanesini yarınlara taşımak istiyoruz"

Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıktıklarının altını çizen Kıran "Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor’u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı zamana taşıyacağız. Rizespor camiasını, hem saha içinde hem saha dışında en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bir araya gelmek birlikteliğin başlangıcıdır. Rizespor efsanesini yarınlara taşıyabilmek büyük başarılara imza atabilmek ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza yürüyebilmek gerekir. Bugün burada, Rizesporluların bu büyük buluşması birliğin beraberliğin bir timsalidir. Bu salon bunun en büyük şahididir. Bu birlik kuru bir kalabalık değildir. Bizleri bu büyük buluşmaya taşıyan bir ülkümüz, birlikteliğimizi sağlayan son derece sağlam bir omurgamız var. Bu omurga, bizleri sarsılmaz bir bütün yapan ilkelerimizdir. Kulübümüzü bütün branşlarda en yukarıya taşımak ve özellikle lokomotifimiz olan futbolda başarımızı arttırarak hak ettiğimiz payı almak; kulübümüzün haklarını saha içinde ve dışında kısaca her zeminde korumak; kulüp kaynaklarını, birikim ve imkânlarımızla birleştirerek, taraftarlarımız ve şehrimiz için zenginliğe dönüştürmek biz Rizespor’luların ortak ülküsüdür" ifadelerini kullandı.

Kıran açıklamasının devamında "Erişilebilir olmak, Rizespor’un tüm paydaşları ve taraftarla iş birliği içinde olmak, bütçesini Rizespor ihtiyaçları doğrultusunda, istikamet ve politikaları için kullanmak, Karadeniz’de büyük bir güç, ligimizde vazgeçilmez bir takım olmak, nefret edilen değil sempati duyulan bir spor kulübü olmak, hesap verebilir ve hesap sorabilir olmak, bunlar ben ve ekibimin ilkeleridir. Ülkümüz, düsturumuz ve ilkelerimiz bize Rize’nin ve Rizespor’un sorumluluğunu yüklerken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimizde spor ahlakından tavizsiz hareket için bir yön vermektedir" şeklinde konuştu.

Başkan Tahir Kıran’ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı: Mustafa Yazıcı, Niyazi Mete, Ali Haydar Er, Yusuf Ziya Alim, Selim Selimoğlu, Ahmet Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin, Bilgehan Bayramoğlu, Ceyhun Kazancı, Zeki Karaoğlu, Oktay Seymenoğlu, Tan Sipahi, Hasan Türüt, Muhammet Mete, Hasan Yavuz Bakır, Sedat Abanoz, Talha Küçükvar, Nurullah Haşimoğlu.

