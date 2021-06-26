Çaykur Rizespor´da sportif direktör Fahri Tatan oldu

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Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA)Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Tahir Kıran´ın başkanlığa seçildiği Çaykur Rizespor´da, Fahri Tatan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

Çaykur Rizespor Kulübü resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Tahir Kıran başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği; Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine eski futbolcu ve antrenörümüz Fahri Tatan getirilmiştir. Fahri Tatan'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-06-26 15:34:29



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