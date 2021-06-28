Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

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Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor 2021-2022 futbol sezonu için hazırlıklara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki ilk idmanda Medipol Başakşehir´den transfer edilen sol bek Cemali Sertel´de yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 futbol sezonu için çalışmalara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma çalışmalarının ardından 4 istasyon halinde kuvvet koşusu gerçekleştirildi. İdmana Medipol Başakşehir´den 1 yıllığına kiralanan sol bek Cemali Sertel´de katıldı. Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki futbolcu yarın yapılacağı öğrenilen törenle yeşil-mavili kulübe imza atacak.

Çaykur Rizespor 3 Temmuz´da başlayacak Erzurum kampına kadar çalışmalarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan detylar

-Bülent Uygun´un futbolcularla şakalaşması

-Cemali Sertel´den detaylar

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-06-28 19:20:30



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