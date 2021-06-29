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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'de vaka sayısı en fazla olan il Rize oldu

İHA

Doğu Karadeniz'de vaka sayısı en fazla olan il Rize oldu

Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı 1925 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid19 vaka haritasına göre Rize doğu Karadeniz'in vaka sayısında ki lider ili olurken, Giresun ise vaka sayısının en az olduğu iller arasında yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1925 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Kovid19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre; doğu Karadeniz haftalık Kovid19 vaka sayısı, her 100 bin kişide vaka sayısı en az olan il Giresun’da her 100 kişide vaka sayısı 31,87 olurken, Trabzon’da 54.44 Artvin’de 59.00, Gümüşhane’de 67.04, en çok vaka sayısının olduğu Rize’de ise bu rakam yüz bin kişi de 95.54 vaka olarak kırmızı kategorideki iller arasına girmeye çok yaklaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşının önemine dikkat çekerek "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

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