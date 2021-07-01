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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

DHA

Çaykur Rizespor, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA) -Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor anlaşma sağladığı Sebastian Holmen için imza töreni düzenledi. Tören, Çaykur Didi Stadı'nda Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Sportif Direktör Fahri Tatan'ın katılımı ile gerçekleşti.
`İSTİKRARLI BİR KARİYERİ VAR´
Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er Holmen´in daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Samuel Holmen´in kardeşi olduğunu belirterek, "Sebastian´ın istikrarlı bir kariyeri var. Gittiği takımda uzun yıllar oynamıştır. Kendisi başkanımız ve Sportif Direktörümüz Fahri Tatan´ın 1 aydır devam eden yoğun çalışmaları sonucu dün protokol imzaladı. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.
`BEKLENTİLERİMİZ BÜYÜK´
Sportif Direktör Fahri Tatan, Holmen'i uzun zamandır takip ettiklerini belirterek, "Çok iyi bir oyuncu. Çok istikrarlı, sürekli oynayan, her sezon 30 maç oynayan, savaşçı, saha içinde 90 dakikayı tüm konsantrasyonuyla yaşayan bir futbolcu. Sakatlıksız iyi bir sezon geçirmesini diliyoruz. Kendisinden beklentilerimiz büyük" şeklinde konuştu.
`BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM´
İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen, "Teklifi alınca ailemle görüşüp karar verdik. Teklifi görünce çok fazla düşünmeye gerek kalmadı. Buraya gelince pozitif olan düşüncelerim daha da netleşti. Burada olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.
`BİR FUTBOLCU SAHADA KONUŞMALI´
Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ağabeyi Samuel Holmen´in hatırlatılması üzerine Sebastian Holmen, "Kendimi onla kıyaslamıyorum, ben savunma oyuncuyum, o orta saha oyuncusuydu. Aynı karakterdeyiz, çok çalışkanız, sahada yüzde yüzümüzü vermeye çalışıyoruz. Ben ağabeyimle kendimi kıyaslamıyorum, bir futbolcu sahada konuşmalı. Türkiye´ye gelirken ağabeyimin tavsiyesi `imzala´ oldu. Ağabeyim ayrılınca Süper Lig'i takip etmedim ama onun döneminde izlediğim kadarıyla açık futbol oynanan ve zorlu bir lig. Stoper mevkisi önem taşıyor. Umarım bu takıma bir şey katabilirim" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İmza töreni
-Açıklamalar
-Holmen´in forma giymesi
-Forma ile sahada dolaşmasıDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-07-01 14:33:06

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