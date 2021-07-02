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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize Barosu Başkanı yeniden Ümit Peçe oldu

İHA

Rize Barosu Başkanı yeniden Ümit Peçe oldu

Rize Baro Başkanı Av. Ümit Peçe, seçimli olağan genel kurulda güven tazeledi ve yeniden başkanlığa seçildi.
3 Ekim 2020 tarihinde yapılması gereken ancak yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri nedeniyle iki kez ertelenen Rize Baro Başkanlığının 20202022 dönemi seçimli olağan genel kurulu Rize Gençlik Merkezinde yapıldı. Rize Baro Başkanı Av. Ümit Peçe başkanlığında tek liste ile gidilen kongrede Baro Başkanı Av. Peçe güven tazeledi ve geçerli olan tüm oyları alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Divan Başkanlığını Av. Sedat Bıçakçı, Başkanvekilliğini Av. Nurcan Kesepara’nın, katip üyeliklerini ise Av. Sena Avcılar ve Av. Derya Uzun’un yaptığı genel kurulda Av. Peçe, kullanılan 115 oydan geçerli olan 113 oyun tamamını alarak 2. kez başkanlığa seçildi. Kongrede yönetim kurulu ve baro organlarında görev alacak üyeler de belirlendi.

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