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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülent Uygun: "Remy’i kalmaya ikna ettik"

İHA

Bülent Uygun: "Remy’i kalmaya ikna ettik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Remy’de ayrılmak istemişti ama sonrasında belli bir telefon görüşmeleri yaparak ikna ettik” dedi.
Çaykur Rizespor'da Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen idman öncesinde açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, bayram öncesinde taraftarın transfer haberleri alacağının müjdesini vererek, “Tabi ki hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Yepyeni bir başkanımız Tahir Kıran bey ve yönetimi var. Rizespor için en güzelini, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuzda bayram hediyesi olarak bize birçok transferi verecek” dedi.
Takımdan ayrılan 18 futbolcunun olduğunu ve Remy’nin de ayrılmak istediğini, kendisiyle gerçekleşen telefon görüşmesiyle kalmaya ikna edildiğini sözlerine ekleyen Uygun, “18 futbolcumuz takımımızdan ayrıldı. Bu ayrılık sürecinde bazılarının kendi ailevi sorunları bazılarının ise zaten sözleşmeleri bitmişti. Kendi takımlarına dönerek ayrılık süreci yaşadık. Takımımızda geçen sezondan 67 futbolcumuz kaldı. Remy’de ayrılmak istemişti ama sonrasında belli bir telefon görüşmeleri yaparak en azından bir yıllık sözleşmesinin bulunması nedeniyle ikna etmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

U16 ile U19 arasında ki alt yapı oyunculularından 9 gencin A Takım ile antrenmanlara çıktığını dile getiren Uygun, "Alt yapımızdan 9 tane 16 ile 19 yaş arasında gencimizi alt yapımıza giderek, izleyerek üste aldık. Onlarında inşallah en kısa zamanda Rizespor’a hizmet etmesini istiyoruz” dedi.

1 buçuk yıldır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Aminu Umar’ın sakatlığının sona ermesi ile takıma dahil olduğunu ancak kadroda ki yerinin daha sonra ki süreçte belirleneceğini dile getiren tecrübeli teknik adam, “Umar’ın durumunu göreceğiz 1 buçuk yıldır oynamadı, önce durumunu bir göreceğiz. Daha sonra kendisi ile ilgili kararı vereceğiz. Nasıl bir performans vereceğini hazırlık maçlarında göreceğiz. Rizespor’a yeteneği ile çok katkıda bulunmuştu ancak bu dakikadan sonra ne yapacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Transfer anlamında taraftarın sabırlı olması gerektiğini ifade eden Bülent Uygun, "Transfer anlamında yabancı sayısının düşmesiyle Türk oyuncusu ihtiyacımız var. Maalesef Türk oyuncu havuzumuz çok kısıtlı. Elimizdeki Türk oyuncularla bu işi çözmeye çalışıyoruz. İstediğimiz, arzuladığımız Türk oyuncuyu bulmak ta zor oluyor. Bu yüzden yabancı transferinde hata yapma lüksümüz yok. Bu nedenle transferde ince eleyip sıkı dokuyoruz. Acele etmiyoruz. Bayrama kadar herkesin beklediği transferleri yaparak kadro yapımızı kuracağız. Şu anki kadrodan 12 oyuncu daha belki ayrılmak isteyecektir. Onların yerine yeni oyuncular alacağız. Ben gençlerle de çok iyi şeyler başardım, burada da başarırım. Her şey büyük Rizespor taraftarını mutlu edecek şekilde olacaktır. Bu yüzden destek, sabır bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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