Pazar’da kaza ucuz atlatıldı: 4 yaralı

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Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesinden Hemşin ilçesine gitmekte olan M.B. idaresindeki 53 DD 021 plakalı araç, bölgedeki Beton Fabrikası mevkiinde aşırı yağıştan kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan biri çocuk 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi edildikleri belirtildi.

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