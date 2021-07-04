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Şiddetli yağış Rize’de hayatı olumsuz etkiledi

İHA

Şiddetli yağış Rize’de hayatı olumsuz etkiledi

Rize’de şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sabahın ilk saatlerinde başlayarak ara ara yağan sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Rize’nin Ardeşen ilçesi Çamlıhemşin kavşağında menfezler pislik ve atıklar nedeniyle tıkanınca yol göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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