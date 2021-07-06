55 yaşındaki adamın boğulma anı kameralara yansıdı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren 55 yaşındaki vatandaşın boğulma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Kanlıdere plajında saat 18.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşıyla beraber kumsalda denize ayaklarını sokan 55 yaşındaki Hasan Furuncu, bu sırada dalga kendisini ıslatınca denize girmek istedi. Arkadaşının dalganın yüksekliği konusundaki uyarılarını dikkat almayan Furuncu denize girdikten sonra bir anda gözden kayboldu. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.