Denizde kayboldu, son anları kamerada

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Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE´nin Çayeli ilçesinde denize giren Hasan Furuncu (55) akıntıya kapılıp kayboldu. Ekiplerin arama çalışması başlattığı Furuncu´nun dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kanlıdere mevkisinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Hasan Furuncu, akıntıya kapıldı. Akıntıda dalgalarla bir süre mücadele eden Furuncu, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan Furuncu'yu arama çalışması başlattı. Furuncu´nun dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ

2021-07-06 12:54:41



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