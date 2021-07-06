Çaykur Rizespor Dusan Jovancic ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Çaykur Rizespor ara transfer döneminde geçtiğimiz sezon Sırbistan’ın Kızılyıldız takımından kadrosuna kattığı Dusan Jovancic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Rizespor’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel oyuncumuz Dusan Jovancic ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dusan Jovancic'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.