Çaykur Rizespor Dusan Jovancic ile yollarını ayırdı

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Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Çaykur Rizespor ara transfer döneminde geçtiğimiz sezon Sırbistan’ın Kızılyıldız takımından kadrosuna kattığı Dusan Jovancic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Rizespor’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel oyuncumuz Dusan Jovancic ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dusan Jovancic'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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